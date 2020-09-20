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【新股IPO】傳萬國數據最快下月來港第二上市 集資78億元

股樓投資 08:45 2020/09/20

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這段時間多隻中概股來港第二上市，盡管市場未必人人接受，不過要來的依然陸續來！

外電報道指，萬國數據計劃最快於10月來港上市，集資約10億美元（約78億港元），並將於未來數周尋求上市聆訊。美銀、中金、海通及摩根大通負責安排上市。

明源雲909首日借出孖展460億 招股反應佳 公司業務你又了唔了解？，想知詳情請按：【下一頁

萬國數據是一家高性能數據中心營運服務商，主要分布於國内核心經濟樞紐，並於2016年在美國納斯達克上市。截至今年3月底止，公司的數據中心總機房面積近23萬平方米，在建中的數據中心總機房面積超過11萬平方米。

汽車之家傳最快明年初來港第二上市 擬集資10億美元，想知詳情請按：【下一頁

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倘若萬國數據在年內成功上市，將會是今年第8隻來港第二上市的中概股。今年上市的中概股包括京東（09618）、網易（09999）、百勝中國（09987）、華住酒店集團（新上市編號：01179）、再鼎醫藥（新上市編號：09688）、中通快遞（新上市編號：02057）、寶尊電商（新上市編號：09991）。

京東數科Ａ股上市已獲上交所受理　集資逾200億，想知詳情請按：【下一頁

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記者：張以正

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