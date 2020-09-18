【航空數據】中華航空及長榮航空客運量連升3個月　惟8月按年仍跌逾9成

▲ 中華航空及長榮航空8月客運量雖然仍按年跌逾9作，但已連續第三個月錄得旅客人數增長。

台灣開始放寬邊境限制，中華航空及長榮航空8月客運量雖然仍按年跌97.8%及96.2%，遠低於疫情前的水平，但已連續第三個月錄得旅客人數增長。

長榮航空8月客運量為4.6人次，按月回升17.4%，更較5月時僅2.2萬人次有翻倍的增長。客運收入亦由4月僅得4.48億台幣的低點，回升至9.05億台幣。

中華航空8月客運量則按月回升21%至2.5萬人次，較5月的1.1萬人次有逾兩倍的增長，客運收入亦錄得連續4個月增長。

未來數月要將差距收縮，主要取決於國際邊境何時重開，而潛在疫苗的研究亦是航空業的復甦關鍵。

雖然中華航空及長榮航空客運量復甦漫長，但貨運量則是另一片光景，過去3個月，長榮航空的6至8月的貨運量分別升30.4%、39.1%及21.5%，期內貨運收入較去年同期有翻倍的增長至129億元台幣，而中華航空8月的貨運收入則按年增1.1倍至82億元台幣。

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編輯：袁諾曦