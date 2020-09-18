  • 27°C
香港時間 : 2020918日 (五) 23:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【航空數據】中華航空及長榮航空客運量連升3個月　惟8月按年仍跌逾9成

即市財經 22:36 2020/09/18

分享：

中華航空及長榮航空8月客運量雖然仍按年跌逾9作，但已連續第三個月錄得旅客人數增長。

台灣開始放寬邊境限制，中華航空及長榮航空8月客運量雖然仍按年跌97.8%及96.2%，遠低於疫情前的水平，但已連續第三個月錄得旅客人數增長。

長榮航空8月客運量為4.6人次，按月回升17.4%，更較5月時僅2.2萬人次有翻倍的增長。客運收入亦由4月僅得4.48億台幣的低點，回升至9.05億台幣。

中華航空8月客運量則按月回升21%至2.5萬人次，較5月的1.1萬人次有逾兩倍的增長，客運收入亦錄得連續4個月增長。

未來數月要將差距收縮，主要取決於國際邊境何時重開，而潛在疫苗的研究亦是航空業的復甦關鍵。

雖然中華航空及長榮航空客運量復甦漫長，但貨運量則是另一片光景，過去3個月，長榮航空的6至8月的貨運量分別升30.4%、39.1%及21.5%，期內貨運收入較去年同期有翻倍的增長至129億元台幣，而中華航空8月的貨運收入則按年增1.1倍至82億元台幣。

更多航空相關的文章

相關文章：【國泰危機】國泰客運量連續5個月跌99%　架構重組無可避免

【美國經濟】航空業界向白宮請求250億美元援助 以避免裁員潮

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦

經濟 航空業 客運量 台灣 長榮航空 中華航空

上一篇文章

【Tesla電池日】Tesla下周二電池日有何亮點？除了「黑科技」還有造車大計

下一篇文章

【恒指夜期】美國周日起禁下載TikTok及WeChat　恒指夜期急跌83點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【PS5網上訂購】PS5香港中午接受網上訂購即爆　炒家開價高達兩萬元、內地推出無期
【PS5網上訂購】PS5香港中午接受網上訂購即爆　炒家開價高達兩萬元、內地推出無期
【新股IPO】福祿控股暗盤收市　一手帳面賺750至1420元
【新股IPO】福祿控股暗盤收市　一手帳面賺750至1420元
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【港元定期存款】中資行出招搶大額港元定存 半年破頂息加至1厘
【港元定期存款】中資行出招搶大額港元定存 半年破頂息加至1厘
【新股IPO】明源雲909周五截止招股　傳上限定價16.5元（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909周五截止招股　傳上限定價16.5元（不斷更新）
【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口　新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣
【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口　新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣