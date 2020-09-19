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【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔5百萬 較市價平1成

股樓投資 10:03 2020/09/19

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本港疫情多日維持於單位數字，政府於周五（18日）放寬限聚令，多個全新盤即出擊，市場購買力或重回一手市場，最近二手屋苑成交放緩，相信未來業主的議價空間或會再擴大，準買家也可留意一下二手減價盤會否增加。以下介紹的粉嶺名都1座高層E室，屋苑為粉嶺區指標屋苑，基座設有商場，購物便利。由粉嶺港鐵站步行至屋苑只需5分鐘，交通便利。單位間隔為3房，業主叫價由560萬元大減16%至468萬元，更較屋苑同類單位平約1成。
 

【新盤大戰】兩大全新盤周六齊賣樓   藝里坊‧2號推港姐冠軍謝嘉怡宣傳片搶焦點（有片睇），了解按【下一頁

放盤詳細資料如下：

物業地址： 粉嶺名都1座高層E室 (物業編號: M300276265)
實用面積： 399平方呎
間隔： 3房
叫價： 560萬元 -->  468萬元（ -16%） 
賣點:
  • 粉嶺配套齊全指標屋苑
  • 單位擁高層開揚山景
  • 屋苑毗鄰港鐵粉嶺站、全程有蓋，步程5分鐘內
  • 基座商場應有盡有
  • 較同屋苑呎價低10%
  • 較銀行估價平30萬元

 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:
https://bit.ly/3cdjL1N


以下為單位相片:

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓，了解按【下一頁

【樓市現象】屯門公屋綠表叫價低至95萬 最高可造9成半按揭 為何單位不算搶手?，了解按【下一頁

 

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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記者：陳詠妍

限聚令 一手市場 港鐵 放盤 疫情 估價 粉嶺名都

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