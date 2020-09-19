【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔5百萬 較市價平1成

本港疫情多日維持於單位數字，政府於周五（18日）放寬限聚令，多個全新盤即出擊，市場購買力或重回一手市場，最近二手屋苑成交放緩，相信未來業主的議價空間或會再擴大，準買家也可留意一下二手減價盤會否增加。以下介紹的粉嶺名都1座高層E室，屋苑為粉嶺區指標屋苑，基座設有商場，購物便利。由粉嶺港鐵站步行至屋苑只需5分鐘，交通便利。單位間隔為3房，業主叫價由560萬元大減16%至468萬元，更較屋苑同類單位平約1成。



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放盤詳細資料如下：

物業地址： 粉嶺名都1座高層E室 (物業編號: M300276265) 實用面積： 399平方呎 間隔： 3房 叫價： 560萬元 --> 468萬元（ -16%） 賣點: 粉嶺配套齊全指標屋苑

單位擁高層開揚山景

屋苑毗鄰港鐵粉嶺站、全程有蓋，步程5分鐘內

基座商場應有盡有

較同屋苑呎價低10%

較銀行估價平30萬元

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

https://bit.ly/3cdjL1N



以下為單位相片:

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註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍