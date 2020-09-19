【新股IPO】螞蟻集團已通過科創板上市 料國慶假後開始招股

螞蟻集團的「A+H」上市計劃進入最後階段，大家正熱熾期待。據上交所披露，科創板上市委已同意螞蟻集團IPO過關，獲中證監屬下的證券發行審核委員會核准，相信待螞蟻集團註冊後就可以開始招股流程。市傳螞蟻將於十一國慶假後展開招股，10月底掛牌。

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螞蟻集團IPO搶手 傳淡馬錫、沙地阿拉伯主權基金等都有意入股，想知詳情請按：【下一頁】

螞蟻集團計劃最早下周尋求通過港交所上市聆訊，發售相當於股本約11%至12%，預期AH股同步上市集資額高達300億美元。

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初步招股文件顯示，螞蟻在香港上市集資所得將用於進一步追求其願景，將服務業數字化；用於提升自主創新和研發能力；用於擴大集團的跨境支付及商家服務投入；用作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正