【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓

樓市前景未明，有不看好後市的業主先行套現為上，劈價沽貨。日前鰂魚涌居屋康山花園三房單位劈價220萬元沽出。



利嘉閣地產分行經理陳家豪表示，該行促仍成鰂魚涌居屋康山花園4座極高層G室的二手成交，單位實用面積約592方呎，三房間隔，座向西南，享市景。該單位於一年前已放盤，原叫價1,020萬元，由於業主看淡後市，最後將單位以800萬元沽出，劈價幅度達220萬元或22%，折合實用面積呎價約13,514元。陳家豪指，上述單位為沒有電梯到達的頂層單位，此類單位一般造價較普通單位平10%，故成交呎價也較低。

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據悉，原業主於2007年7月，以約280.5萬元(已補地價)購入上述單位，持貨13年，現轉手帳面獲利約519.5萬元，物業升值近1.9倍。陳家豪補充，新買家購入上述單位，將作收租用途，現時同類單位的租金約24,000元，按此計算，預計租金回報可達3.6厘。

康山花園本月至今累錄三宗二手成交個案。屋苑現時有約33個單位放售，未補地價放盤的兩房單位叫價由540萬元起；至於已補地價的兩房單位，叫價由780萬元起。

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於1987年落成的康山花園，為私人參建居屋，位於港鐵太古站隔鄰。整個項目跟康怡花園為混合式發展，所以康山花園的樓則與單位間隔跟康怡花園大致相似，康山花園的住戶也可以申請使用康怡花園的會所，故不少人視康山花園為本港居屋王。康山花園2座高層F室，實用面積592平方呎的3房單位，曾於今年5月份錄得以1068萬元天價沽出，呎價約18,041元，成為全港最貴的已補地價居屋王，呎價更比鄰近私樓康怡花園同類單位更高。

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記者：陳詠妍