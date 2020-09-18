  • 27°C
香港時間 : 2020918日 (五) 22:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓

股樓投資 21:46 2020/09/18

分享：

樓市前景未明，有不看好後市的業主先行套現為上，劈價沽貨。日前鰂魚涌居屋康山花園三房單位劈價220萬元沽出。


利嘉閣地產分行經理陳家豪表示，該行促仍成鰂魚涌居屋康山花園4座極高層G室的二手成交，單位實用面積約592方呎，三房間隔，座向西南，享市景。該單位於一年前已放盤，原叫價1,020萬元，由於業主看淡後市，最後將單位以800萬元沽出，劈價幅度達220萬元或22%，折合實用面積呎價約13,514元。陳家豪指，上述單位為沒有電梯到達的頂層單位，此類單位一般造價較普通單位平10%，故成交呎價也較低。

【樓市現象】屯門公屋綠表叫價低至95萬 最高可造9成半按揭 為何單位不算搶手?，了解按【下一頁

據悉，原業主於2007年7月，以約280.5萬元(已補地價)購入上述單位，持貨13年，現轉手帳面獲利約519.5萬元，物業升值近1.9倍。陳家豪補充，新買家購入上述單位，將作收租用途，現時同類單位的租金約24,000元，按此計算，預計租金回報可達3.6厘。

康山花園本月至今累錄三宗二手成交個案。屋苑現時有約33個單位放售，未補地價放盤的兩房單位叫價由540萬元起；至於已補地價的兩房單位，叫價由780萬元起。

【低價換樓】趁樓價未反彈換樓客群起 30歲出頭業主成功從新界換入九龍德福，了解按【下一頁

於1987年落成的康山花園，為私人參建居屋，位於港鐵太古站隔鄰。整個項目跟康怡花園為混合式發展，所以康山花園的樓則與單位間隔跟康怡花園大致相似，康山花園的住戶也可以申請使用康怡花園的會所，故不少人視康山花園為本港居屋王。康山花園2座高層F室，實用面積592平方呎的3房單位，曾於今年5月份錄得以1068萬元天價沽出，呎價約18,041元，成為全港最貴的已補地價居屋王，呎價更比鄰近私樓康怡花園同類單位更高。

【上車客增】怕樓市將出現報復式上升?上車客睇樓1日速購映灣園，了解按【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

收租 放盤 居屋 港鐵 康山花園

上一篇文章

【東京旅遊】東京新地標 Torch Tower 預期2027年落成

下一篇文章

【新股IPO】寶尊電商9991今日起招股 入場費約10,495元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【退休規劃】調查：過理想退休生活要439萬　逾半港人無信心可實現
【退休規劃】調查：過理想退休生活要439萬　逾半港人無信心可實現
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？