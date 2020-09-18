阿里巴巴張勇：新製造起點源於客戶需求

隨着消費模式的改變，數碼化成了推動這個變革的重點，近年不難發現各行各業都在提出數碼轉型，即使是業界巨擘亦不敢怠慢，不斷求變。阿里巴巴就針對用戶核心的新消費時代，推出了迅犀數字工廠，成功將數碼技術與消費者洞察結合，並憑着這個新製造模式獲選世界經濟論壇的「全球燈塔網絡」一員，也是全球服務行業中首家「燈塔工廠」。

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阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇參與「全球燈塔網絡」年會時，提到集團提出新製造的起點源於客戶需求，消費端已經呈現高度數碼化轉型，而消費者需求的快速轉變，也在推動供給側的數碼化轉型。「本質上是批量及標準化生產的傳統製造模式，需要轉由消費者需求驅動，朝向更加個性化及靈活化的模式轉變。」

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他又提到在周三揭幕的「迅犀數字工廠」認為全球各地一直面對由疫情引起的不確定因素，惟在眾多不確定因素中，非常確定這場疫情加速了各行業和社會的數碼化轉型，同時改變了大家的生活、學習和工作模式。「企業需要借助數碼技術及基礎設施來適應這個新常態，重塑業務模型以滿足新的市場需求。」

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記者：張以正