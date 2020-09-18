  • 27°C
香港時間 : 2020918日 (五) 23:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

阿里巴巴張勇：新製造起點源於客戶需求

股樓投資 23:14 2020/09/18

分享：

隨着消費模式的改變，數碼化成了推動這個變革的重點，近年不難發現各行各業都在提出數碼轉型，即使是業界巨擘亦不敢怠慢，不斷求變。阿里巴巴就針對用戶核心的新消費時代，推出了迅犀數字工廠，成功將數碼技術與消費者洞察結合，並憑着這個新製造模式獲選世界經濟論壇的「全球燈塔網絡」一員，也是全球服務行業中首家「燈塔工廠」。

阿里巴巴9988智能製造平台　「犀牛智造工廠」正式登場，想知詳情請按：【下一頁

阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇參與「全球燈塔網絡」年會時，提到集團提出新製造的起點源於客戶需求，消費端已經呈現高度數碼化轉型，而消費者需求的快速轉變，也在推動供給側的數碼化轉型。「本質上是批量及標準化生產的傳統製造模式，需要轉由消費者需求驅動，朝向更加個性化及靈活化的模式轉變。」

到底李開復講了什麼 要令螞蟻集團急出澄清呢？，想知詳情請按：【下一頁

他又提到在周三揭幕的「迅犀數字工廠」認為全球各地一直面對由疫情引起的不確定因素，惟在眾多不確定因素中，非常確定這場疫情加速了各行業和社會的數碼化轉型，同時改變了大家的生活、學習和工作模式。「企業需要借助數碼技術及基礎設施來適應這個新常態，重塑業務模型以滿足新的市場需求。」

驚安之殿堂DONKI密密開店有計　對零售業有何啟示？，想知詳情請按：【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

香港股票

下一篇文章

【大行點睇】星展料今年內地汽車銷量跌一成 仍看好3大汽車相關股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【退休規劃】調查：過理想退休生活要439萬　逾半港人無信心可實現
【退休規劃】調查：過理想退休生活要439萬　逾半港人無信心可實現
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情