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【軟銀賣資產】軟銀再賣野　出售手機分銷商Brightstar予私募公司

股樓投資 14:47 2020/09/19

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軟銀集團出售美國手機分銷商Brightstar，作為剝離資產計劃之一，預計交易將於2021年3月31日完成，未有透露交易金額。

【中美角力】TikTok命運倒計時　甲骨文有望獲20%股份  【下一頁 】

軟銀會將Brightstar售予美國私募公司Brightstar Capital Partners的子公司，作價包括現金以及新成立子公司25%的股份。

據知情人士指出，軟銀是在2018年已開始試圖賣出營收下滑的Brightstar，而Brightstar的估值可能在10億美元以上。而Brightstar創辦人之一的克勞爾(Marcelo Claure)為軟銀集團營運長，更曾一度被視為孫正義的接班人。

軟體之前已宣布，預計9月底出售9億2700萬股軟體銀行公司（SoftBank Corp）股票。之前亦出售部分阿里巴巴 （09988）持股及數據和設備管理部門Treasure Data。

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