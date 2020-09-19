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【阿里動物園】又多隻動物？　阿里發布旗下首款機器人「小蠻驢」

股樓投資 14:39 2020/09/19

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阿里巴巴(09988) 於近日的雲棲大會上發布旗下第一款機器人「小蠻驢」，同時發佈機器人平台，正式進軍機器人賽道。小蠻驢機器人集成了達摩院最前沿的人工智能和自動駕駛技術，具有類人認知智能。

【中美角力】TikTok命運倒計時　甲骨文有望獲20%股份 【下一頁 】

據介紹，「小蠻驢」充電後能行走超過100公里，最高負重100公斤，每天最多能運送500個速遞，並且其「大腦」反應速度為人腦的7倍，只用0.01秒就能判別100個以上行人和車輛的行動意圖。

阿里雲總裁張建鋒表示，物流配送需求正在極速爆發，預計在不久的將來，中國每天將產生10億個配送訂單。張建鋒又指，末端物流是整個物流體系中成本最高、效率最低的環節，物流機械人就是阿里巴巴提供的解決方案。

據悉，阿里巴巴已註冊成立小蠻驢智能科技公司，推進機器人的研發和量產落地。

另外，阿里旗下阿里雲亦發布首部手掌大小的雲電腦 —「無影」。雲電腦「無影」能夠將一幀高清動畫的呈像時間從傳統電腦所需的90分鐘大幅縮減至10分鐘。阿里雲指把「無影」連接至一般電腦屏幕，便可使用阿里雲海量的雲計算資源，並按其訂購模式或實際雲端使用量收費。

 

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撰文 : 周兆邦

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