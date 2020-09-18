【電子支付】疫下信用卡交易額按年跌24%　電子錢包則增11%

▲ 金管局資料顯示，第二季信用卡交易宗數及金額按年價量齊跌，交易總額更減少24.3%。

金管局公布，第二季信用卡及儲值支付工具（電子錢包）統計資料。季內，信用卡交易宗數及金額按年價量齊跌，交易總額更減少24.3%。反觀電子錢包，次季的交易量雖然按年下跌，但交易額按升增11.3%，反映每宗平均交易金額有所增加。

金管局資料顯示，截至第二季末，流通的信用卡總數1,952萬張，期內總交易量按年跌0.6%至2.04億宗，交易總額1,436億元，按年跌24.3%、按季則減少15.7%。

電子錢包方面，第二季使用的帳戶總數6,393萬個，按年及按季分別增加4.4%及0.5%。期間，儲值支付工具總交易量約13億宗，交易金額555億元，較去年同期分別下跌20.6%及增加11.3%。

以交易金額劃分，則218億元為銷售點消費支付，245億元為網上消費支付，93億元為個人對個人轉帳（P2P）。

相關文章：

【尖沙咀Art Piece】eftPay夥Mastercard推優惠 消費滿300元即減20元

永明：港人疫下熱衷搜消費優惠 惟短期未必會報復式消費

【電子錢包】滙豐PayMe擴大服務網絡 今起可於OK便利店付款

【電子錢包】PayMe即日起可交水費、電費 及指定政府及公用事業賬單

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：趙穎妍