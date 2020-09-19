【騰訊700】應對美國禁令？　WeChat企業海外版已改名WeCom

美國商務部周五（18日）正式宣布WeChat及TikTok禁令，要求本周日（20日）起禁止在美國下載這兩個應用程式。根據外媒報導，騰訊（00700）在美國禁令生效前已經將WeChat企業海外版應用程序「WeChat Work」更名為WeCom。

根據美國專利及商標局的記錄，騰訊於上月19日註冊了WeCom商標。有分析指，企業微信官方並沒有官方宣布改換名稱，或是與近期美國對微信實施的禁令有關。

美國商務部傳周日起禁止TikTok及WeChat有關交易【下一頁】

自周日開始，在美國將禁止與WeChat相關交易，包括美國的電信運營商、網絡服務提供商等，都不得與微信合作，同時禁止同時禁止美國公司通過WeChat提供「在美國境內轉帳或付款」相關服務。

外媒援引兩位消息人士稱，WeCom並不在美國對WeChat相關交易禁令的範圍之內。

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編輯：李勝男