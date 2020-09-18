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【Tesla】Tesla電池日下周二舉行　市場聚焦3大看點

股樓投資 21:25 2020/09/18

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美國電動車企Tesla將在下周二（22日）舉行「電池日」。在此之前，Tesla還將召開年度股東大會，屆時將會重新選舉董事長。這兩場活動都將在美國東部時間下午4:30舉行，市場對當日可謂相當關注。

華爾街預計當日有3大重點，

1. 加強電池容量，降低電池成本

德銀行分析師伊曼紐爾·羅斯納（Emmanuel Rosner）本周預料，當日將會推出新的內購生產系統，加強電池容量並降低電池成本。德銀已將Tesla的目標價上調33%至400美元，予其持有評級。

【中美角力】TikTok命運倒計時　甲骨文有望獲20%股份  【下一頁 】

 

2. 電池日或仿效2019年的自動駕駛活動

2019年4月，特斯拉舉行了專門的無人駕駛汽車硬件活動，為全自動駕駛汽車開闢新道路，並號稱最終可以發展一支「機器人出租車隊」。Tesla在當時的活動上預計，機器人出租車最早將於今年年初上路，這也成為該公司CEO Elon Musk做出的一項大膽承諾。

Tesla車主可以選擇讓自己的汽車加入未來有應用程序管理的車隊，補貼用該車成本，特斯拉則會從中抽取分成，但承諾到目前暫未實現。

 

3. 創辦人Elon Musk可能承諾更多遠大目標

Tesla或再制定一些遠大目標。另外，Tesla亦有可能披露更多跟動力電池的金屬開採有關的技術。Elon Musk在7月的第二財季電話會議上呼籲礦業公司開採更多的鎳，用於電池生產。Tesla亦有可能披露最近的收購。

特斯拉在2019年2月收購了Maxwell Technologies。當時的交易全部以股票方式進行，對Maxwell的估值為2.18億美元。

而在此之前的最後一筆收購是2017年對工廠自動化設備製造商Perbix Machine的收購。特斯拉當時並未披露具體金額，但卻表示希望製造「生產機器的機器」。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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