【iBond 2020】iBond長揸勝短炒　通縮閃現恐累債價升幅

▲ 政府下周一公布8月份通脹，市料再現通縮，但相信只受短暫因素影響。

統計處將於下周一（21日）公布8月份綜合消費物價指數（CPI），4位專家皆料，再呈下跌的通縮局面，跌幅介乎1.9%至2.5%。縱使經濟師普遍預期，本港通縮不會持久，但通縮重臨，市料將不利通脹掛鈎債券（iBond 2020）的初期造價，業界遂忠告捧場客，忌把定息產品作短期炒賣，相信難再像過往可炒高至逾105元，賺價又賺息的財息兼收，只宜長揸3年至到期日。

受紓困措施兼第3波疫情夾擊，本港短綫通脹情況備受關注，繼7月份閃現負數2.3%，市場相信8月再收縮約2%。儘管通縮不影響上述官債，皆因有保證年回報，即俗稱墊底的「保底息」，過往為固定息率至少1厘，但業界預警通縮驟現，唯恐拖累債價升幅。

專家：往日炒風難再現

政府自2011年推出6期iBond，其後停發；而大約3數年前兩隻快要到期的官債，即i Bond 6及i Bond 7一度乍現炒風，刺激「末日債」曾罕現連升11天，在港交所 （00388） 的報價推升至逾105元，較面值100元為高，主因當時憧憬通脹重燃。惟致富證券董事郭家安深信，本港通脹放緩，債價炒升的情況難再出現。

華僑永亨銀行經濟師李若凡料，本港8月份CPI按年續跌1.9%。東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤及星展香港經濟師謝家曦，不約而同皆料錄得約2%跌幅。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈則更保守，相信負數達2.5%。

以上3位名家中，僅ING彭藹嬈預計全年仍陷通縮，負0.3%。反觀，李若凡與張敬勤料全年通脹重返正數，皆料升0.5%；謝家曦更相信升幅達1.1%。

「保底息」未必有1厘

謝家曦解釋，在全球鬥量寬（QE）下，放水容易收水難；何況聯儲局續「放鴿」，主席鮑威爾（Jerome Powell） 暗示零息環境至少維持3年，而觀乎美國對上一次因應金融海嘯推出QE後，約6年後才能恢復加息。如今疫後重創經濟，唯恐美國要長時間維持超低息；而本港或再現輸入通脹下，按理絕不會長期陷通縮，間接亦令通脹仍相對處於高企難下狀況 。

市傳政府推出100億元的iBond2020，9月29日正式開賣；而這定息產品或基於通脹放緩，未必保持1厘的「保底息」。唯其如此，港銀自下半年開始的減息潮，不少定存已撤1厘特惠息，令iBond仍有機跑贏定存。再者，其入場費僅1萬元，堪稱低門檻高息首選。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源