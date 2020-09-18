美國商務部傳周日起禁止TikTok及WeChat有關交易

美國商務部本周五（18日）宣布，自本周日（20日）起，將禁止在美國下載騰訊旗下通訊平台WeChat、以及短片分享平台TikTok，這意味著蘋果及Google的應用程式商店都將下架這兩款應用。

根據禁令內容，美國公司還被禁止與WeChat和TikTok進行任何商業交易，同時禁止美國公司通過WeChat提供「在美國境內轉帳或付款」相關服務。特朗普（Donald Trump）同時設定11月12日為TikTok解決方案最後期限。

TikTok命運倒計時 甲骨文有望獲20%股份【 下一頁 】

TikTok風波幾時完？

TikTok出售美國業務擾釀了一個多月，交易本來似乎接近尾聲。據彭博援引知情人士透露，美國財政部、TikTok母企字節跳動以及美國科企甲骨文（Oracle），已就收購一事達成初步共識。美國財長姆欽（Steven Mnuchin）建議將新公司命名為TikTok Global，由美國投資者持有大部分股權，根據出售計劃內容，TikTok還將在一年內申請上市。

不過目前來看華府的態度仍是交易達成的最大障礙，此前特朗普（Donald Trump）以威脅到美國人的個人資料安全為理由，表示不希望字節跳動擁有TikTok的控制股權（Controlling interest）。有分析指，特朗普政府或將採取激進舉措，以促成TikTok由美國公司完全擁有。

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編輯：李勝男