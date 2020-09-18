  • 27°C
香港時間 : 2020918日 (五) 21:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國商務部傳周日起禁止TikTok及WeChat有關交易

環球政經 21:11 2020/09/18

分享：

美國商務部本周五（18日）宣布，自本周日（20日）起，將禁止在美國下載騰訊旗下通訊平台WeChat、以及短片分享平台TikTok，這意味著蘋果及Google的應用程式商店都將下架這兩款應用。

根據禁令內容，美國公司還被禁止與WeChat和TikTok進行任何商業交易，同時禁止美國公司通過WeChat提供「在美國境內轉帳或付款」相關服務。特朗普（Donald Trump）同時設定11月12日為TikTok解決方案最後期限。

TikTok命運倒計時　甲骨文有望獲20%股份【 下一頁 】

TikTok風波幾時完？

TikTok出售美國業務擾釀了一個多月，交易本來似乎接近尾聲。據彭博援引知情人士透露，美國財政部、TikTok母企字節跳動以及美國科企甲骨文（Oracle），已就收購一事達成初步共識。美國財長姆欽（Steven Mnuchin）建議將新公司命名為TikTok Global，由美國投資者持有大部分股權，根據出售計劃內容，TikTok還將在一年內申請上市。

不過目前來看華府的態度仍是交易達成的最大障礙，此前特朗普（Donald Trump）以威脅到美國人的個人資料安全為理由，表示不希望字節跳動擁有TikTok的控制股權（Controlling interest）。有分析指，特朗普政府或將採取激進舉措，以促成TikTok由美國公司完全擁有。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

姆欽 特朗普 中華人民共和國商務部 收購 美國 編輯 Google 騰訊 字節跳動 抖音

上一篇文章

【小心駕駛】被控危駕車速高達150公里 加拿大Tesla司機開自動駕駛後入睡

下一篇文章

【最差景點】全球11個最多負評景點　巴黎鐵塔獲近2萬票「奪冠」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？