【維基解密】特朗普據報曾有意特赦阿桑奇 不過有附帶條件

爆料網站維基解密（WikiLeaks）創辦人（Julian Assange）之前匿藏厄瓜多爾駐英國大使館多年，為了逃避被引渡至美國。不過，英國法庭聆訊上傳出，美國總統特朗普提出可以特赦阿桑奇，但阿桑奇需要提供黑客入侵美國民主黨全國委員會電郵的資料來源。

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阿桑奇的律師魯濱遜（Jennifer Robinson）周五在倫敦法庭上表示，她觀察過一個會議，前共和黨眾議員羅拉巴克爾（Dana Rohrabacher）與約翰遜（Charles Johnson）提出了特赦提議，而約翰遜當時跟特朗普競選團隊關係密切。

魯濱遜在提交法庭的證人聲明指，羅拉巴克爾建議，假如阿桑奇能夠指出2016年大選外洩的資料來源，可以給予阿桑奇某種形式的特赦。

阿桑奇在澳洲出生，所創立的爆料網站維基解密在2010年至2011年間披露了大量機密的外交電文，遭美國控以陰謀入侵美國政府電腦、以及違反間諜法，因此他一直極力尋求逃避被引渡至美國。

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▲ 圖右為阿桑奇的律師魯濱遜，旁為阿桑奇女友。

責任編輯：陳啟賢