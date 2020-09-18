【小心駕駛】被控危駕車速高達150公里 加拿大Tesla司機開自動駕駛後入睡

一名加拿大男子駕駛Tesla Model S時, 調至自動駕駛模式, 便和朋友將座位仰後入睡。私家車在「無人駕駛」的情況下行駛至馬路上，車速一度高達至每小時150公里。

加拿大警方表示這則交通事件發生在艾伯塔省，當時車主以時速140公里行駛，更一度加速至150公里，當時一名值班警員發現異樣後，上前追截。

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警方發言人表示，當時沒有司機負責看路，而駕駛在它前面的車輛急忙避開。他指自己從事逾23年，大部分時間工作於交通部亦從未見過此事，真是令人無言。

現售賣的「Tesla」汽車均設有2級自動操作系統，但公司要求司機在行駛途中保持警覺和時刻控制軚盤。Tesla創辦人Elon Musk 預料，在今年年底內推出全自動操作汽車，無需人手控制。

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責任編輯:潘曉豐