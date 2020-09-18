【陽光旅途@iM網欄】 鐵達尼故鄉 北愛爾蘭的蛻變

提到北愛爾蘭，你會想到甚麼？可能是浪漫的《鐵達尼號》電影，又可能是可愛的卡通人物黑面羊，還是壯觀的世遺景區巨人堤道呢？愛爾蘭島從1801年起已經併入英國，但當地一直有支持獨立及希望繼續留在英國的兩個不同派別。終於在1920年島的南方部分獨立了成為現在的愛爾蘭共和國，定都都柏林；而東北部的六個郡則組成北愛爾蘭繼續留在英國並擁有自治權，首府設在貝爾法斯特。

雖然北愛議會同意留英，但亦有很多人希望可以加入愛爾蘭共和國，兩者分歧日趨嚴重。1972年北愛的自治權被取消後，情況更為嚴重！再加上宗教、種族、權力及警暴，使北愛在上世紀末陷入極端撕裂狀態，導致出現很多的抗爭及武力衝擊，甚至炸彈襲擊！令首府貝爾法斯特成為當時世界上最危險的城市。直至1998年簽訂《貝爾法斯特協議》，恢復北愛自治，才逐漸回復平靜。近年更成為英國旅遊的新焦點!

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到北愛旅遊，有很多方法，我選擇了一個比較有趣的途徑。我從蘇格蘭的格拉斯哥開車到達Cairnryan乘輪渡直接到達貝爾法斯特，車程和船程合共約4小時。從小我就喜歡輪渡，可惜香港的已經停航多年。貝爾法斯特是鐵達尼號的故鄉，當年就在這裏建造和首航出發。當時建造鐵達尼號的船塢，現在已改建成為紀念館，介紹當地造船業的發展及模擬當時建造鐵達尼號的現場，值得一看！

貝爾法斯特是一個典型的英國城市，雖然規模不大，但麻雀雖小，五臟俱全！建議大家可以到市政廳一帶逛逛，可以發現這座城市的休閒及寧靜美！我的運氣就不大好，整天都在下雨，所以最後決定去有蓋的維多利亞廣場購物吃東西！不過北愛爾蘭最吸引我的是位於貝爾法斯特西北面約一小時車程的巨人堤道！這個世界文化遺產其實是海岸邊上的玄武岩天然地貌，約有四萬條六邊形的柱狀玄武岩，估計大約5000萬年前因火山噴發後，在冷卻過程中龜裂形成！非常壯觀！

當年的北愛的社會問題，其實我們現在香港的情形有點相似，希望社會各界及政府都能多點包容不同的觀點，大家能再團結一起，好像北愛爾蘭一樣，變得更繁榮更美好！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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