【滙豐股價】滙豐年底停滙豐、恒生兩隻股票孖展　惹網民熱議

▲ 匯豐銀行將於12月7日起，停向滙豐控股及恒生銀行兩股提供孖展信貸服務。

滙豐控股 （00005） 股價節節下跌之際，滙豐銀行在官網上載最新認可孖展買賣股票名單，顯示將於今年底終止向滙豐及恒生 （00011） 兩股提供孖展信貸，而名單上其他股份的孖展融資服務則維持不變。本網正就有關變動向滙豐查詢。

據滙豐銀行上載的股票名單顯示，目前仍有向滙豐及恒生兩股分別提供60%孖展比率，但兩股下方最新列明備註，提供兩股的孖展信貸將於今年12月7日起終止，保證金率將變成0%。

以目前滙豐銀行向提供的60%孖展比率為例，即每1萬元資金，可買入市值2.5萬元的股票。

有關變動恰恰在滙豐股價跌穿海嘯底時傳出，惹來網民熱議，有財經博客表示早前已接獲相關信件通知孖展買賣服務的變動。

目前，滙豐向逾300隻港股提供孖展比率介乎30%至60%的孖展買賣服務。有關服務收費以資產值劃分，滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶的利息為P+1.5%；至於滙豐運籌理財及個人綜合理財戶口客戶的利息則為P+2.25%。卓越理財、運籌理財及個人綜合理財戶口客戶的孖展戶口最高貸款額均為港幣500萬元。

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編輯：趙穎妍