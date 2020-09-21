【千手公關@iM網欄】人類被淘汰？　抗衡人工智能憑甚麼?

人工智能盛行，不少人擔心飯碗不保，網上亦有不少討論，列舉哪些行業及工種最「高危」，雖然各家看法不一，但普遍也認同創作力是人類的獨有天賦，人工智能尚未發展到懂得獨立思考的地步，故需要投入情感及想像力的創作正是人工智能的「死穴」之一。

早於2014年，美聯社便開始運用人工智能技術撰寫關於企業財務的新聞，「記者」可以在15至20分鐘內完成一篇約130字的簡短報導，後來該技術更應用於撰寫體育新聞，直接衝擊網媒記者的飯碗。時至今日，很多大型新聞機構已引入自動撰稿程式來編寫股票、財經及體育新聞，而全球最大的財經資訊公司彭博新聞社，約有三成的報道是出自自動撰稿系統。

人工智能技術不斷發展，公關的職能會否有朝一日被取締？多年來，企業招聘公關普遍要求應徵者具良好語文能力、有媒體網絡、擁有大學學位，細心等，但極少要求應徵者具創作力。雖然公關未必如廣告人、設計師或市場推廣策劃人般每天要「度橋」，然而公關的日常工作其實也離不開創作，要有新點子才能吸引公眾目光啊!

現時人工智能已能撰寫新聞稿，但要寫出一篇情理兼備又富文釆的新聞稿或文章，還得依靠公關的腦袋。此外，企業恒常要出版年報、中期報告書、員工通訊、企業通訊、品牌書 (brand book) ，設計不同性質的平面廣告、聖誕及新年電字賀卡，還有相隔數年便要更新的網站等等，無論在文字或設計方面均需投入不少心思，才能令受眾眼前一亮。出色的公關除知識外，更需要有常識(common sense) 、擁有人際網絡，以及能快人一步掌握市場最新情報，這些素質是科技無法取代的。

互聯網於九十年代中興起，智能電話隨着第一部iPhone於2007年問世而普及起來，從此世界不一樣。科技急速發展，公關人要與時並進，擁抱新科技，不斷為工作增值，例如利用大數據吸引目標讀者等。公關要在這時代洪流中屹立不倒，必須不斷充實自己，除以上提及的素質外，更需加強創新、管理及溝通能力，這些正是人工智能尚未能取代人類的軟實力!

作者_也許簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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