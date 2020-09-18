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全球電子健康護照面世 國泰十月香港飛往希斯路航班率先試行

環球政經 20:01 2020/09/18

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受港府委託的私人檢測機構Prenetics公布，將於國泰航空及健康數據平台The Common Projects合作，推出全球電子健康護照。

【恢復航班】美國聯合航空增加航綫　10月將恢復航班下一頁

全球電子健康護照率先於10月，在香港飛往倫敦希斯羅機場的航線試行。旅客可以在Prenetics 進行新冠肺炎快速測試，再利用手機應用程式顯示陰性檢測結果即可。

旅遊新常態　美國航空宣布新增23條休閒路線　下一頁

Prenetics 共同創辦人兼行政總裁楊聖武表示，快速、精準及重覆測試，是預防大規模爆發及有助全球經濟的關鍵。團隊正無間斷 24 小時工作，並隨時留意疫情發展。

Prenetics亦獲得Apis Partners風險基金及阿里巴巴香港創業者基金等注資1500萬美元（折合港幣1億1千6百萬元），將進一步推動檢測技術，有望能將測試所需時間縮減至15至30分鐘。

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撰文 : 林展鋒

航空 國泰航空 香港 新冠肺炎疫情

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