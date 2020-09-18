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【跟奶奶學烹飪@iM網欄】強體魄 豐富骨膠原 輕怡蕃茄牛尾羅宋湯

名人薈萃 20:34 2020/09/18

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有好多朋友話叫小朋友飲湯好難，叫男人飲湯仲難，哈哈。今次介紹一個女兒和老公都舉手要添的湯，就是西湯。於我而言，亦是一個非常多菜適合瘦身的清淡版羅宋湯。

羅宋湯主要材料是牛？是蕃茄？

No!No! 不能缺少的部份是 - 香葉 Bay leave (月桂葉) 如果沒有它，整窩湯就沒有靈魂一樣。

香葉一般可在雜貨店、藥材店購買，超市也會有一樽樽的售賣，每次使用一至兩片就足夠。

傳統香濃的羅宋湯還有另一靈魂 - 茄膏

不過煲給小朋友吃的我多數會放棄茄膏，就算落都只是少。因為大部分的茄膏，鈉的含量都非常高，都大人小朋友都不好，所以大家要留意啊！

所以我這款是輕怡版的蕃茄牛尾羅宋湯，效果會比加茄膏較稀，但亦不失風味，用此湯來送飯、煮通粉是絕配。

同時牛尾有豐富膠質，有助補充體內流失的膠原蛋白，中醫學角度，亦認為食用牛尾可強健體魄、補血強筋骨。天氣涼了喝一碗非常滿足和暖身。

輕怡蕃茄牛尾羅宋湯

材料:

牛尾牛骨500g

薯仔2個

蕃茄4個

西芹3條

紅蘿蔔半條

蒜頭3粒 (不用拍)

洋葱1個

椰菜半個

香葉 2塊

茄膏 兩湯匙 (可省去)

 

步驟:

1. 牛尾清淨，備用。

2. 用煲湯落油爆香蒜頭、香葉。

3. 再爆埋牛尾，加入所有蔬菜。

4. 加水煲1小時半左右湯已夠味，但牛尾肉則要煲兩小時以上才會夠軟身食用。

個人認為不需要調味已好清甜，我喜歡配些碎意粉、ABC粉或通常給女兒食，湯已經有菜有肉，再蒸條魚就已經好營養豐富的一餐。

而老公會再自己用小煲加工，加入鹽、黑椒、少許白醋、少許茄膏、tabasco 等，再滾起就可以，這個風味又適合愛濃味的大家!

作者_悠媽Joey簡介：

做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈

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欄名 : 跟奶奶學烹飪

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