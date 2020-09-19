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日本民眾瘋搶透明書 究竟有什麼用途？

環球政經 13:02 2020/09/19

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日本有廠商推出名為「BOOKonBOOK」的透明書，乍看只是一塊呈書形的透明片，實質上是用作保護書本免受弄污的商品，一推出即被一眾日本愛書人搶購一空。

Twitter瘋傳日女孩「整形」照 疫情下博得網民一笑 下一頁

「BOOKonBOOK」外型像一本透明的書，厚0.5公分，用家將透明片放在書上，即可清晰閱讀文字，放在大型書本亦可以方便使用。

日本大學研發電子表情面罩 不用除罩都能「笑」下一頁
 
「BOOKonBOOK」的設計師表示，因為自少迷上村上春樹的小說，無論甚麼時候，包括吃飯，甚至要一邊做其他事情時，都想繼續閱讀。因為無法騰出雙手拿著書本，就唯有用物品壓住，但這樣做不太方便，且會擋住視線，所以才有用一層透明的「書」壓在另一本「書」上的念頭。
 
他又透露，原本「BOOKonBOOK」只是一塊平面的透明片，但後來發現透明片不能固定，所以再改良成如真實書本的弧形。因為親朋好友都希望得到擁有，所以決定量產。由於商品實用之餘，又充滿美感，深受一眾書迷喜愛。

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撰文 : 林展鋒

日本 商品 設計 設計師 閱讀

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