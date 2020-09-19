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【科技一周回顧】華為禁令生效　Apple秋季發布會懶人包　

科技 12:00 2020/09/19

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【華為禁令】915禁令生效　科企相繼停止供貨予華為

美國政府對華為的升級版禁已在 15 日生效，Sony、全球第二大快閃記憶體製造商鎧俠控股（Kioxia Holdings）等日本半導體廠商，亦陸續向華為停供貨品。美國追加的禁令是防止華為透過第三方採購，來避過5月公布的禁令內容，以封殺所有涉及美國技術的晶片供應予華為。換言之，任何使用美國軟件、技術的產品，在供貨給華為前，必須先獲美國批准。

＜＜【華為禁令】華為寬限期死線將至　專家料零件短缺或降低產品水平

<<【華為禁令】傳華為麒麟9000晶片產量低於預期　或影響Mate 40手機產量
 

2.【旋轉手機】LG WING雙屏幕電話登場　10月南韓率先開賣

LG WING旋轉雙屏幕電話終於登場！LG周一（14日）宣布，推出旗下首款Explorer Project系列手機WING。新機最大賣點是，主屏幕可轉橫向使用，並同時出現第二屏幕，而且支援5G網絡。下月於南韓率先開賣，之後陸續於北美及歐洲主要市場推出，市場估計定價1,000美元（約,7750港元）。
 

3.萬眾期待的蘋果（Apple）秋季發布會於本月（16日）凌晨1時舉行，一如外界預測，並沒有推出iPhone 12，除了帶來Apple Watch Series 6及iPad Air 4等多款新產品外，更宣布推出全新的訂閱套餐服務「Apple One」。 

<<【Apple Event】蘋果推訂閱套餐Apple One　一個價錢多項服務

<<【Apple Event】全新iPad Air 4登場　採用A14晶片兼轉用USB-C

<<【Apple Event】Apple推平價版Apple Watch SE　售2,199元起

<<【Apple Event】新加坡政府夥Apple Watch　推兩年全民健康計劃LumiHealth

4.【PS5】Sony公布PS5售價　主機售3180起9月18日可預購

一眾機迷苦等已久的PlayStation 5（PS5）遊戲主機，近日官方終於揭曉新機的售價及發售日期。索尼（Sony）於綫上發布會上表示，PS5最快會在11月12日發售。而在明日（18日）香港地區開始接受預訂。

<<【PS5】港版PS5今天開始預訂　勢必掀起炒風

責任編輯：李寶如

 

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