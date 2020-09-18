【騰訊股價】EPIC反擊即限時免費送3隻game　包括大作《Football Manager 2020》　無懼美查數據安全

騰訊 （00700） 佔大股的美國遊戲商EPIC，旗下遊戲銷售平台EPIC GAMES大手限時免費送3隻遊戲，包括模擬球會領隊的《Football Manager 2020（足球經理 2020）》及《Watch Dogs2（看門狗2）》，足球經理 2020 於2019年上市，看門狗則於2016年上市，有別於平時每周送1隻遊戲，今次在關鍵時刻3 game齊發，引起市場更大的關注。

與此同時，預告下周限時免費的遊戲為《RollerCoaster Tycoon 3》Complete Edition，同樣是市場觸目。

《Football Manager 2020（足球經理 2020）》：特賣截止於 2020/9/24，下午11：00：獲得遊戲網址：https：//www.epicgames.com/store/zh-Hant/product/football-manager-2020/home

《Watch Dogs2（看門狗2）》：特賣截止於 2020/9/24，下午11：00：獲得遊戲網址：https：//www.epicgames.com/store/zh-Hant/product/watch-dogs-2/home

《Stick It To The Man！》：特賣截止於 2020/9/24，下午11：00：獲得遊戲網址：https：//www.epicgames.com/store/zh-Hant/product/stick-it-to-the-man/home

外電引述知情人士透露，特朗普政府要求遊戲公司提供與騰訊有關的數據安全協議信息。美國海外投資委員會（CFIUS）致函Epic Games Inc.、Riot Games等公司，要求提供處理美國個人數據的安全協議。

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值得留意的是，EPIC同時亦獲得日本Sony投資：SONY入股Epic Games 同騰訊做隊友、【騰訊持股】Epic Games完成新一輪融資 估值達1350億元

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記者：譚志偉