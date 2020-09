【騰訊股價】EPIC反擊即限時免費送3隻game　包括大作《Football Manager 2020》　無懼美查數據安全

騰訊 (00700) 佔大股的美國遊戲商EPIC,旗下遊戲銷售平台EPIC GAMES大手限時免費送3隻遊戲,包括模擬球會領隊的《Football Manager 2020(足球經理 2020)》及《Watch Dogs2(看門狗2)》,足球經理 2020 於2019年上市,看門狗則於2016年上市,有別於平時每周送1隻遊戲,今次在關鍵時刻3 game齊發,引起市場更大的關注。

與此同時,預告下周限時免費的遊戲為《RollerCoaster Tycoon 3》Complete Edition,同樣是市場觸目。

《Football Manager 2020(足球經理 2020)》:特賣截止於 2020/9/24,下午11:00:獲得遊戲網址:https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/product/football-manager-2020/home

《Watch Dogs2(看門狗2)》:特賣截止於 2020/9/24,下午11:00:獲得遊戲網址:https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/product/watch-dogs-2/home

《Stick It To The Man!》:特賣截止於 2020/9/24,下午11:00:獲得遊戲網址:https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/product/stick-it-to-the-man/home

外電引述知情人士透露,特朗普政府要求遊戲公司提供與騰訊有關的數據安全協議信息。美國海外投資委員會(CFIUS)致函Epic Games Inc.、Riot Games等公司,要求提供處理美國個人數據的安全協議。

【下一頁】騰訊遊戲業務傳遭美調查

【下一頁】收費用戶請看對騰訊股價影響(訂戶專享)

值得留意的是,EPIC同時亦獲得日本Sony投資:SONY入股Epic Games 同騰訊做隊友、【騰訊持股】Epic Games完成新一輪融資 估值達1350億元

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒!立即訂閱:https://bit.ly/31LErKH

成為《香港經濟日報》App新會員,多款禮物任你選!免費登記:https://bit.ly/2GhIwht

八大財金名家:陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松,於《香港經濟日報》App 開講!立即收看https://bit.ly/2EJ9Vsc

相關文章:

騰訊有份投資的Epic Games 藉《要塞英雄》向蘋果IOS宣戰

【騰訊投資】蘋果反訴Epic Games違反合同規定

《要塞英雄》下架留逾90億市場缺口 Epic Games股東騰訊受惠?

【騰訊持股】Epic Games與蘋果爭拗獲微軟聲援

【騰訊持股】《要塞英雄》開發商Epic Games:蘋果威脅本月底取消其開發商身份

【限時免費優惠】Epic Games首日免費送《A Total War Saga: TROY》原價39.99美元

記者:譚志偉