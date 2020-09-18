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【最差景點】全球11個最多負評景點　巴黎鐵塔獲近2萬票「奪冠」

環球政經 20:45 2020/09/18

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新冠肺炎疫情令全球人類無法到外地旅遊，但熱愛旅遊的大家總會有不少想到國家或景點的清單。英國調查網站Uswitch早前統計了Trip Advisor用戶對知名景點的評價，總結了有11個最多負評的旅遊景點，其中巴黎鐵塔以近2萬個負評位「奪冠」，多個旅遊熱門景點都榜上有名。

【疫市營商】恒地推七大商場綜合會員計劃　大派200萬電子禮券及迎新禮物【下一頁

【疫市營商】 緊貼全球素食新潮流 香港星巴克推出全新植物性餐飲食品【下一頁

全球11個最多負評旅遊景點：

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責任編輯：楊子瑩

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