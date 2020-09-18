  • 28°C
香港時間 : 2020918日 (五) 20:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

公眾游泳池重開　3大必須注意的事項　場內都要戴口罩？

環球政經 19:54 2020/09/18

分享：

各區游泳池於9月18日重新開放，而正進行年度維修的港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、屏山天水圍游泳池及青衣西南游泳池則排除在外。以下為3大必須注意的事項：

【新冠肺炎】陳肇始指第四波疫情或於冬季出現 政府將從6方面調整抗疫措施（一文看清）：【下一頁】 

1.重新開放的游泳池的開放時間由每日上午6時30分至晚上10時

  • 當中分三節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。

 

2.市民身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩，以下情況可不在此限：

  • 游泳
  • 淋浴
  • 往返更衣室及泳池
  • 往返不同泳池
  • 或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時

3.為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，淋浴間或花灑頭會以「隔一個，開一個」方式開放


此外，康文署表示，因應新冠肺炎疫情的最新情況，在重開公眾游泳池時，康文署會採取特別措施，如暫時調低泳池的入場人數一半，以保持泳客間的距離，並只開放部分泳池設施:為免輪候進場期間人多聚集，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號，並提示等候人士留意輪候提示牌所顯示的號碼，等候入場。

當中，所有進入游泳池的人士入場前須量度體溫，任何人士如有發燒或出現呼吸道感染徵狀，將不獲准進入泳池範圍；團體訓練時，連教練在內每一訓練小組或課堂不得超過4人；每一訓練小組或課堂之間須相距至少1.5米；超過4人的訓練小組或課堂須分成不多於4人的分組而每個分組間相距至少1.5米距離等；及游泳池觀眾席會暫停開放。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯 :黎淑雯

上一篇文章

全球電子健康護照面世 國泰十月香港飛往希斯路航班率先試行

下一篇文章

【買樓理財】「九十後」買家看好洪水橋發展　購入該區物業　投下信心一票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘