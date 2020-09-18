公眾游泳池重開　3大必須注意的事項　場內都要戴口罩？

各區游泳池於9月18日重新開放，而正進行年度維修的港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、屏山天水圍游泳池及青衣西南游泳池則排除在外。以下為3大必須注意的事項：

【新冠肺炎】陳肇始指第四波疫情或於冬季出現 政府將從6方面調整抗疫措施（一文看清）：【下一頁】

1.重新開放的游泳池的開放時間由每日上午6時30分至晚上10時

當中分三節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。

2.市民身處任何泳池範圍內須任何時間一直佩戴口罩，以下情況可不在此限：

游泳

淋浴

往返更衣室及泳池

往返不同泳池

或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時

3.為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，淋浴間或花灑頭會以「隔一個，開一個」方式開放



此外，康文署表示，因應新冠肺炎疫情的最新情況，在重開公眾游泳池時，康文署會採取特別措施，如暫時調低泳池的入場人數一半，以保持泳客間的距離，並只開放部分泳池設施:為免輪候進場期間人多聚集，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號，並提示等候人士留意輪候提示牌所顯示的號碼，等候入場。

當中，所有進入游泳池的人士入場前須量度體溫，任何人士如有發燒或出現呼吸道感染徵狀，將不獲准進入泳池範圍；團體訓練時，連教練在內每一訓練小組或課堂不得超過4人；每一訓練小組或課堂之間須相距至少1.5米；超過4人的訓練小組或課堂須分成不多於4人的分組而每個分組間相距至少1.5米距離等；及游泳池觀眾席會暫停開放。

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責任編輯 :黎淑雯