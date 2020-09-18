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【每日焦點】PS5本地首日預購　傳華為麒麟9000晶片產量低於預期

科技 20:00 2020/09/18

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Sony遊戲主機PS5香港版於今（18日）開始接受預訂，預計將會掀起一波炒風。另外近日有消息傳出，華為採用的5nm麒麟9000晶片庫存緊張，未來或影響高階手機的產量。

Sony遊戲主機PS5香港版，於今（18日）開始接受預訂，唯PS5在內地上市日期仍是未知之數，或因為內地對遊戲內容有封鎖，預計未來將掀起一波炒風。另外，近日有消息傳出，華為採用的5nm麒麟9000晶片（內地稱芯片）庫存緊張，未來或影響Mate 40系列手機產量。

中美關係持續惡化，美國對華為實施的新禁令正式生效，不少廠商被勒令停止向華為提供零件。近日消息傳出，華為採用的5nm麒麟9000晶片（內地稱芯片）庫存緊張，早前台積電已向華為供應1,000萬片麒麟9000晶片，預計足以支撐半年時間。不過最近有資料指出，華為實際上收到的晶片數量較預期少。

【華為禁令】傳華為麒麟9000晶片產量低於預期　或影響Mate 40手機產量

Sony遊戲主機PS5售價出爐，香港版今日起接受預訂，11月19日正式在港發售。PS5主機光碟版及數位版，分別售3,980及3,180港元，定價意外讓一眾機迷認為「超便宜」。唯PS5在內地上市日期仍是未知之數，有中國玩家傾向購買港版，更表示即使中國發行「國行版」PS5也不會購入，今次PS5或能掀起一波炒風！

【PS5】港版PS5今天開始預訂　勢必掀起炒風
 

【更多科技新聞】

<<Toyota研發燃料電池充電車　為汽車提供緊急充電
 

<<【時代終結】任天堂宣布停產所有系列3DS

責任編輯：李寶如
 

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