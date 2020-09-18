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【買樓理財】「九十後」買家看好洪水橋發展　購入該區物業　投下信心一票

股樓投資 19:52 2020/09/18

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常說買樓投資最重要是物業地點，皆因影響物業潛力。近期有上車客看好洪水橋發展，更到該區置業。 中原陳逸承說，洪水橋7座低層A室，實用面積506平方呎，兩房間隔，原叫價550萬元，放盤僅一日，即獲買家洽詢，終減價72萬元，以478萬元易手，實用呎價9,447元。他透露，買家料是「九十後」，是上車客，認為洪水橋屬重點新發展區，未來將有西鐵接通，前景可期，加上屋苑位置便利，上址減幅吸引，故速拍板入市。 

以上址為例，由於受惠新按保計劃，可申請九成按揭，首期只要47.8萬元，若分30年還，利率2.5厘計，月供16,998元，最低每月入息要求要40,710元。

【二手樓價】中原：新界樓價尋底成功　中秋前後樓市重拾升軌【下一頁

【買樓上車】上車客入元朗搵平盤　賣家趁機出貨　「沙士貨」賺4.6倍下一頁

談到近期市況，陳逸承說，大市回暖，洪水橋睇樓量及交投同步回升。既然市況好轉，何解業主仍要劈價賣樓，陳逸承坦言，當初業主叫價過高，其後見有客要，加上趕住賣，故願減價，若看6月成交，屋苑3座低層A室，實用面積同樣506平方呎，成交價只約420 萬。 他又說，疫情爆發前，洪水橋每月成交量不多，而近期則明顯增多，預計或與區內發展密度較低有關，始終洪水橋仍待發展。

資料顯示，紫翠花園位於洪水橋南新發展青山公路洪水橋段180號，於1995入伙，建有13座，提供232個單位，實用面積由493平方呎起，至最大1,246平方呎。

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撰文 : 黃卓賢

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