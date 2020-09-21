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那個水質是最好？　香港泳灘等級大公開

環球政經 07:31 2020/09/21

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環保署於9月18日公布38個憲報公布泳灘，以及1個非憲報公布泳灘（愉景灣）的最新等級評定結果，當中17個泳灘的水質被評為良好（一級）、21個為一般（二級），一個為欠佳（三級），立刻看看那個泳灘的水質是最好。

【消委會測試】空氣淨化機除菌率只達7成 或有機會製造二次污染：【下一頁

環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為四個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。泳灘等級是根據最近五次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。

一級泳灘 長洲東灣泳灘
石澳泳灘
舂坎角泳灘
南灣泳灘
清水灣第二灣泳灘
聖士提反灣泳灘
淺水灣泳灘 
下長沙泳灘
上長沙泳灘
蘆鬚城泳灘
龜背灣泳灘
廈門灣泳灘
赤柱正灘泳灘
洪聖爺灣泳灘
塘福泳灘
觀音灣泳灘
三星灣泳灘
二級泳灘 黃金泳灘 
釣魚灣泳灘
馬灣東灣泳灘
舊咖啡灣泳灘
中灣泳灘
更生灣泳灘
貝澳泳灘
青山灣泳灘
銀礦灣泳灘
清水灣第一灣泳灘
銀線灣泳灘
深水灣泳灘
汀九灣泳灘
愉景灣
麗都灣泳灘
大浪灣泳灘
加多利灣泳灘
蝴蝶灣泳灘
橋咀泳灘
新咖啡灣泳灘
海美灣泳灘
三級泳灘 近水灣泳灘

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責任編輯:黎淑雯

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