那個水質是最好？　香港泳灘等級大公開

環保署於9月18日公布38個憲報公布泳灘，以及1個非憲報公布泳灘（愉景灣）的最新等級評定結果，當中17個泳灘的水質被評為良好（一級）、21個為一般（二級），一個為欠佳（三級），立刻看看那個泳灘的水質是最好。

【消委會測試】空氣淨化機除菌率只達7成 或有機會製造二次污染：【下一頁】

環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為四個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。泳灘等級是根據最近五次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。

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責任編輯:黎淑雯