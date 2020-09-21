那個水質是最好？　香港泳灘等級大公開

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【移民調查】調查顯示20％港人計劃移民 有意移民之BNO持有人 不足3成揀英國
環保署於9月18日公布38個憲報公布泳灘，以及1個非憲報公布泳灘（愉景灣）的最新等級評定結果，當中17個泳灘的水質被評為良好（一級）、21個為一般（二級），一個為欠佳（三級），立刻看看那個泳灘的水質是最好。
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環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為四個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。泳灘等級是根據最近五次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。
|一級泳灘
|長洲東灣泳灘
|石澳泳灘
|舂坎角泳灘
|南灣泳灘
|清水灣第二灣泳灘
|聖士提反灣泳灘
|淺水灣泳灘
|下長沙泳灘
|上長沙泳灘
|蘆鬚城泳灘
|龜背灣泳灘
|廈門灣泳灘
|赤柱正灘泳灘
|洪聖爺灣泳灘
|塘福泳灘
|觀音灣泳灘
|三星灣泳灘
|二級泳灘
|黃金泳灘
|釣魚灣泳灘
|馬灣東灣泳灘
|舊咖啡灣泳灘
|中灣泳灘
|更生灣泳灘
|貝澳泳灘
|青山灣泳灘
|銀礦灣泳灘
|清水灣第一灣泳灘
|銀線灣泳灘
|深水灣泳灘
|汀九灣泳灘
|愉景灣
|麗都灣泳灘
|大浪灣泳灘
|加多利灣泳灘
|蝴蝶灣泳灘
|橋咀泳灘
|新咖啡灣泳灘
|海美灣泳灘
|三級泳灘
|近水灣泳灘
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責任編輯:黎淑雯