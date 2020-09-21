品牌電商幕後功臣 寶尊電商藉創新能力與客戶締造共贏

9月上旬，天貓、京東先後舉行促銷活動，不少知名品牌網店受惠，而在品牌背後提供一站式電商營運服務的寶尊電商實在功不可沒，公司於9月18日至23日起公開招股，每股最高發售價為103.9港元，以每手100股計，入場費為10,495港元，集資最多41.56 億港元，花旗、招銀國際及瑞信為聯席保薦人。

中國品牌電商服務行業乃第三方服務行業，其中處行業領先地位的寶尊電商，為品牌提供電商服務，包括IT解決方案（例如企業資源規劃系統(ERP)、CRM和商品管理工具）、網店運營、營銷、客戶服務及倉儲配送。現時寶尊服務國際及內地超過250個品牌，營運平台覆蓋包括在天貓、京東、拼多多、微信小程序等線上平台及小紅書等社交媒體渠道，並為抖音和快手等新興直播和短視頻平台中提供全渠道解決方案。

寶尊以科技創新和客戶需求為引擎，致力成為領先的全球品牌電商商業夥伴。主要業務為品牌企業在電商網上平台開店，同時亦可為品牌構建獨立官網，提供定製服務，協助品牌完成從商品上架、銷售、客戶管理、以至倉儲、物流配送及客戶服務等整個營運過程。

寶尊股東結構方面，於香港上市後阿里巴巴為寶尊大股東，持股逾11.5%，軟銀旗下Tsubasa亦持股8.7%，反映寶尊具備強大的股東基礎，獲得如此強大的股東後盾，令寶尊更易取得品牌客戶信任。品牌電商服務行業在中國市場仍然相當分散，五大參與者合共佔14.1%的市場份額，當中寶尊位列第一，2019年按GMV(交易總額)計市佔率約7.9%。寶尊的競爭優勢使品牌合作夥伴數量實現快速增長，知名國際領先客戶包括飛利浦、耐克和微軟等。根據BrandZ全球品牌價值100強的排名，寶尊品牌客戶當中包括非公共服務界別按2019年品牌價值計的50個全球最具價值品牌中的15個。

寶尊的GMV於2017至2019年間的複合年增長率為52.4%，儘管受到新冠肺炎疫情的影響，截至2020年首6個月GMV為219.676億元人民幣，較前一年同期的175.567億元人民幣，增長25.1%。集團於2017至2019年的總淨營收複合年增長率為32.4%，今年上半年總淨營收為36.757億元人民幣，按年亦增長22.9%。因著對每個品牌合作夥伴的特定需求而提供特別製定的解決方案，寶尊的服務營收佔比呈上升趨勢，其從2017年佔總淨營收的45.6%，增至2020年首6個月佔總淨營收的55.7%。集團上半年更成功取得19個新的合作夥伴，截至6月30日，品牌合作夥伴組合總數增至250個。

寶尊亮麗業績的背後，在於其高品質成長策略。透過了解現有品牌客戶不同需要提供高品質服務及客製化方案，一方面縱向優化由營銷至物流客服等配套，同時亦橫向對品牌客戶提供全渠道跨平台的解決方案，與品牌客戶達致雙贏。寶尊亦致力改善現有品牌組合的GMV，提高GMV 的含金量，同時不斷物色具潛力的新興品牌類別。

過去數年人們消費行為出現變化，由傳統門店銷售轉至網上消費。根據艾瑞諮詢的資料，中國電商的滲透率過去數年間攀升至2019年的24.1%，隨著網購成為大趨勢，預期滲透率將於2025年增至42.1%。中國品牌電商服務行業的市場規模預期於2019年至2025年將按23.9%的複合年增長率增長，可見未來增長潛力龐大。

寶尊以數碼化及創新能力為基礎，在行業中突圍而出，且不斷提高服務能力，過去5年的快速增長引證其策略的成功。未來，寶尊將繼續深化與現有品牌客戶的關係，協助他們在電商領域成長， 亦拓展與高增長潛力新興品牌合作的空間。電商市場發展日新月異，寶尊除了繼續擴展與拼多多等新興電商平台合作，亦跟據市場改變及品牌客戶的需要，以科技創新為本，改良集團的技術系統；例如寶尊自家研發的綫上綫下整合解決方案「駐店寶」，支援品牌合作夥伴綫上下單、門店取貨及物流配套的消費流程，而智能平台「ROSS」則通過自動化及精簡網店營運, 從而提高效率。 藉此等創新技術，可見寶尊有能力帶領品牌合作夥伴在電商行業中不斷成長，為他們創造更大價值。

寶尊相信，集團能夠利用高效的電商運營能力及有效的數字營銷解決方案，協助品牌合作夥伴應對新冠肺炎帶來的挑戰，把握電商行業高增長的機遇，凸顯服務的價值。本著與品牌合作夥伴共贏的理念，寶尊將擁有更廣闊的發展空間。

預期寶尊電商將於9月29日上市。點擊下圖前往寶尊電商白表eIPO網站（https://www.eipo.com.hk/）

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