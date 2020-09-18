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免洪水湧入家居 日本研防水浸房屋

環球政經 19:01 2020/09/18

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日本有研究部門研發防水浸房屋，阻止洪水湧入民居，造成人財損失。

【日本疫情】日本放寬大型活動人數限制 望逐步重啟經濟下一頁

防水浸房屋由一間日本住宅建造商，聯同防災科學技術研究所共同研發。團隊在建築房屋時，運用特殊結構組件和物料，讓洪水不會湧進家居。日本傳媒指，降雨量即使達到300毫米，水位浸高達1.3米，都能保障房屋滴水不滲。

【安倍接班人】菅義偉勝選將出任日本首相　71歲「令和大叔」出身農民家庭下一頁

團隊仿照2014年廣島雨災進行實驗，防水浸房屋內安裝了三層強化玻璃窗，並用防水物料堵塞大門及窗的縫隙等一系列防水浸措施，結果顯示無洪水湧入，相反普通房屋在半小時內完全水浸。

團隊除了在物料上花功夫，亦同時研發出有浮力房屋，當洪水來襲，房屋仍然可以浮在地基上。

目前一間約155平方米的防水浸屋，造價約三萬至七萬港元。團隊發言人表示，放水浸屋是應對水災的新方法，希望能盡快普及。

 

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撰文 : 林展鋒

日本 水災 家居 建造 港元

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