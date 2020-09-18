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【商場親子活動】新城市廣場辦親子學堂　開放閱讀閣及數碼互動區

商業 19:06 2020/09/18

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沙田新城市廣場的【New Town Kidz Academy】親子學堂由即日起，率先開放閱讀閣及數碼互動區。(新城市廣場提供圖片)

疫情下商場辦活動吸家庭客。沙田新城市廣場的【New Town Kidz Academy】親子學堂由即日起，率先開放閱讀閣及數碼互動區，在生活中培養小朋友對科學及藝術的興趣。

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新城市廣場把商場１期１樓東翼一帶(近PizzaExpress)變身成親子STEAM主題專區，以遨遊太空的夢幻主題為設計概念，把飛船、火箭、星雲及星球等神秘宇宙元素，配以Cyber 感的藍白色調，激發孩子的好奇心，以及對科學知識探求的興趣。

【New Town Kidz Academy】親子學堂劃分為兩大「童」你玩樂專區: 「童」你穿「閱」科學時光機及「一飛衝天」數碼藝術互動區，前者搜羅環球兒童中英故事書、繪本及玩具、英國皇家協會傑出科學家推薦得獎科普讀物， 跨越20載好書啟發科創思維。後者施展科學魔法，從2D平面創作「一秒」變3D立體小模型帶回家留念。

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責任編輯：朱悅瀅

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