【創業兵團】本地初創研熱鏈便當自動販賣機　月賺逾40萬

▲ 和田弁当創辦人陳隽（左）曾在日本生活多年，希望將當地的販賣機文化帶到香港。（湯炳強攝）

新冠肺炎疫情反覆，本港實施多項防疫政策，如限聚令、禁堂食等，餐廳食肆損失慘重。疫情下市民減少外出用膳，但大部分在職人士別無選擇，不少人只能外賣回辦公室吃。有本地初創最近推出便當自動販賣機，讓上班族於午膳時間可以享用不同款式的日式便當，意外發掘另類商機，銷售量逆市增長400%。

到日本旅遊時，不難發現日本街頭除了多便利店，還有各種自動販賣機，販賣的商品種類五花八門。「和田弁当」創辦人陳隽（Jason）曾在日本生活多年，希望將當地的販賣機文化帶到香港，並利用從事電子科技業的經驗，研發熱鏈便當販賣機。

▲ 本地初創「和田弁当」最近推出便當自動販賣機，讓上班族於午膳時間可以享用不同款式的日式便當，意外發掘另類商機，銷售量逆市增長400%。（湯炳強攝）

【疫市創業】社企推軟餐月餅訂購 藉贈送推廣、拍片吸客

銷售點駐港九商業地區

去年9月成立至今，和田弁当已經深受眾多打工食客喜愛，正常上班的日子，每天售逾500個便當，銷售量於9個月內快速增長400%，月營業額達40萬至50萬元。現時全港有10多部和田弁当販賣機，遍及港九新界，共設有9個銷售點，包括數碼港、科學園、九龍塘創新中心、電訊盈科工程中心等商業地區。

其自動販賣機與傳統食物售賣機不同，後者一般使用雪櫃保存食物，並以微波爐加熱的方式備餐；而和田弁当以自家研發的熱鏈技術，現時已取得3項專利，並已向食環署申請牌照，可將便當溫度一直維持於攝氏60度以上，有助殺滅細菌及防止食物受病毒感染，為上班族提供既新鮮又熱辣辣的日本便當。為了響應環保與減塑，便當的紙盒由甘蔗漿製造，在高溫下也不會釋出有毒物質，可自然分解，有效降低環境污染。

▲ 便當販賣機採用自動免觸式取餐模式，販賣機內的伸縮機械升降台，會在顧客點餐後的20秒內，把便當送達領餐處。（湯炳強攝）

▲ 便當販賣機下方的幕門會自動打開，顧客毋須拉開閘門取餐，減低觸碰販賣機的機率。（湯炳強攝）

因應消費需求的變化，標榜更快捷、衞生的無人商店零售模式，並透過背後的AI系統收集數據，分析產品銷量從而作出調整。同時，自動販賣機採非現金支付、自助點餐及結帳方式營運。Jason表示，便當自動販賣機採用自動免觸式取餐模式，機內的伸縮機械升降台會在顧客點餐後的20秒內把便當送達領餐處。然後，下方的幕門便會自動打開，顧客毋須拉開閘門取餐，減低觸碰販賣機的機率。顧客除了可在現場購買外，更可提前於網上下單，憑QR code取餐，簡單便捷。

【疫市營商】疫情肆虐 靠科技拯救零售業？

【限聚令放寬】恢復晚市堂食至9時 餐飲業：料7成餐廳周五重開

自動免觸式取餐 可網上下單

品牌由擁有超過20年餐飲經驗的日籍總廚及川學（Manabu Oikawa）管理，每天供應不同款式的日式便當外，亦會定期更改菜單，更與Green Common合作，推出素食餐單，滿足不同顧客的需要。

此外，便當容量設定為850ml，而飯量方面，一般日本傳統成人便當約有160g，但由於港人對白米飯等澱粉質食物的需求較高，就增加3成飯量至220g，以迎合港人的需求和口味。

記者：施雯雯