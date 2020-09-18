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【新冠肺炎】多國元首抗疫失利 獲「搞笑諾貝爾獎」

環球社會熱點 19:03 2020/09/18

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美國總統特朗普、巴西總統博索納羅、俄羅斯總統普京等，因其抗疫成績獲頒「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize）。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，各國元首抗疫成績參差。美國總統特朗普、巴西總統博索納羅、俄羅斯總統普京等，竟因其抗疫成績獲獎？沒錯，是一年一度的「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize）。這批國家元首獲獎理由為，教曉世人原來政治家對國民生死的影響，比醫生、科學家更甚。

搞笑諾貝爾獎已舉行30屆，涵蓋範疇甚廣，包括：心理學、經濟、管理、物理、聲學、和平、昆蟲學、醫學教育等，每個勝出團隊可獲10萬億津巴布韋幣。

【新冠肺炎】白羅斯總統「無厘頭」偏方 伏特加+桑拿治肺炎【下一頁】

【巴西疫情】總統未病好 見群眾再除口罩捱轟【下一頁】

今年獲獎者中，最搶眼的莫過於醫學教育獎，獲獎者全部為國家元首，包括：美國總統特朗普（Donald Trump）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador），白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、 土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）。

獲獎原因是這些政治家利用新冠肺炎疫情大流行，為世人上了重要一課：原來政治家對國民生死的影響比醫生、科學家更甚。

其中美國總統特朗普早前傳出故意淡化疫情的消息；英國首相約翰遜則曾確診，在深切治療留醫，死過翻生；白俄羅斯總統盧卡申科曾勸國民飲伏特加抗疫、巴西總統博索納羅亦曾確診，更因見記者時不戴口罩而可能吃上官司……個個都實至名歸。

【巴西疫情】總統康復後駕電單車外出 期間除口罩【下一頁】

【美國大選】特朗普否認淡化疫情 「我其實是誇大」【下一頁】

其餘獲獎項目包括：

聲學範疇：通過鱷魚吸氦氣變聲，發現鱷魚跟哺乳類動物和鳥類一樣，靠共振發聲，而且體型大小亦有關係；

心理學範疇：研究如何從眉毛判斷對方是否自戀者；

昆蟲學範疇：研究當蚯蚓受到高頻振動是時會出現什麼情況等；

經濟學範疇：研究不同國家的國內貧富差距，跟國民嘴對嘴接吻次數的關聯。

責任編輯：葉芷樺

 

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