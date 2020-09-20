【人民幣】大行看好滙價前景 人民幣定存博財息兼收（iMoney專題）

▲ 人民幣近期升值，可考慮人民幣定存賺息賺價。

人民幣近期表現強勢，因中國率先在疫情後經濟復甦，加上人民幣國際化的遠景，不少大行均看好人民幣滙價前景，至明年底潛在升幅達3.5%。適逢近日人民幣稍回，或是吸納人民幣、敘造定存財息兼收的好機會。不過，美國總統大選還有2個月便舉行，中美關係未來何去何從還看特朗普能否連任，面對市場的不確定性，敘造人民幣定存不妨考慮較短存款期。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於上月底「放鴿」令美元轉弱，多間大行最近也調升美元兌人民幣的在岸價預測。

俗稱「大摩」的摩根士丹利早前發表報告，預期外資在未來10年流入中國市場金額將達3萬億美元，或會促進人民幣流通，推動其成為僅次於美元及歐元的全球第三大儲備貨幣。以現時人民幣約佔全球外滙儲備的約2%，大摩預計未來十年人民幣將佔全球外滙儲備比例達5%至10%，屆時人民幣將成為全球第三大儲備貨幣，超越日圓和英鎊。大摩預期美元兌人民幣明年底將升至6.6，較現時6.84水平有3.5%的潛在升幅。

滙豐環球研究早前亦調升預測，上調今年底滙價至6.7，明年底則可挑戰6.6。滙豐指出，隨着中國經濟率先在全球疫情中復甦，而貿易結算需求增加亦利好人民幣。

雖然大行看好人民幣明年底滙價，但短期而言相信仍有波動，瑞銀財富管理日前發表報告，預期人民幣在在今年底前升值至6.8，即是較現水平僅升0.58%，該行估計人民幣今年餘下時間再升的空間有限，料人民銀行可能利用逆周期因子來緩解升值速度，向市場釋出人民幣並非單向升值的訊號。該行亦預計人民幣明年前9個月保持在6.7水平左右，即是較現水平升2%左右。

觀乎現時各銀行的人民幣定存，在招商永隆銀行以手機App敘造，存1年可達2.6厘，起存額1萬元，存10萬元更有2.65厘。而該行的「快閃」定存優惠，存半年亦有年利率2.5厘。以大行預測人民幣明年看升逾2%至3%計，敘造人民幣定存到明年下半年的潛在回報可望有4%至5%。

上述定存優惠，雖然存半年稍為低了0.1厘，但存戶決定定存時，不妨選擇較短的存款期，以提升資金靈活性，皆因自2015年人民幣滙率改革，突然將人民幣兌美元中間價驟貶，人民幣滙價自此走向「雙向波動」，講白一點即是「可升亦可跌」，要重現十數年前人民幣滙價長升長有的走勢已不現實。再加上今年11月美國總統大選，特朗普能否連任勢必左右未來中美關係，面對種種不確定性，敘造較短存期，如3個月至半年的人民幣定存，可讓自己保留攻守的靈活性。

當然，應否選擇更長存款期以賺取更高存息，亦視乎存戶的資金情況，若資金充裕，一部分閒資投放較長期的定存賺高息，一部分資金造短期定存，保留資金靈活性，如此配置相對理想。

相關文章：

【人民幣】人幣中間價5連升報6.7591 離岸人幣曾升穿6.75

【人民幣】人民幣升勢停不了 外資行鬥牛頻上調人幣目標價

聯儲局維持零息至2023年 人民幣急升後高位回調

【人民幣升值】高盛料人民幣將升至6.5 成為刺激中國股市向上的因素

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

撰文：葉卓偉

編輯：謝克迪