【樓市分析】中美歐博弈成機遇 中資默默投資港樓市（iMoney專題）

▲ 高力國際胡孝直指，內地資金又再回到香港樓市。

《iMoney》訪問高力國際資本市場及投資服務副常務董事胡孝直指，中國與歐美各國博弈之際，中資財團甚難到海外併購，只好轉而投資香港地產。過去一年，中資財團「靜悄悄」回歸香港地產市場。高力國際報告指，去年7月至今年7月為止，政府批出13幅地皮，有6幅由中資投得。此外，香港去年涉及境外投資者的物業交易中，內地資金約佔61%，及至今年上半年，有關比例升至98%。由於中資財團變得理性，不再如海航以往高價搶地，即使回歸，也未引起市場注意。

愈來愈多中資公司也有意設立駐港地區總部。據政府統計處資料顯示，由2015年的133間，急增至去年的216間。不過，自去年6月開始，肯付天價租寫字樓的中資公司，彷彿已成絕響，更不用說購入全幢寫字樓。

高力國際資本市場及投資服務副常務董事胡孝直解釋說：「對中資公司來說，香港是金融中心，一個經濟命脈，同時代表對外，以農行 （01288） 為例，我們從前幫助農行買總部，她們認為始終要在港有一幢大廈，證明自己對外做生意，向外招商。」

他續說：「雖然香港是中國一部分，但對中資公司來說，香港算是海外投資地，而非內地的一個城市，始終中港貨幣不同。數年前，中資公司積極來港投地，買寫字樓，其後未有持續，皆因價錢升了。及至近期，她們發現價錢回落，故趁這段時間投資。此外，中國跟歐美國家角力，從政治角度考慮，相信中資公司不傾向此時到歐美投資，而香港始乎是一個較理想的地方。」

對港人來說，中資發展商花得起錢，投地出價經常遠超市價，往往被外界說是「盲搶地」。以油塘蔚藍東岸為例，五礦地產 （00230） 於2016年8月，以40.05億元投得項目地皮，成交價高出市場估值四成。五礦地產當時說，相比內地市場，香港土地價格與房屋售價的比例，仍處於合理水平，認為未來有利可圖。

事實上，港資發展商出價較為審慎，皆因經歷過1997年大跌市。除了心態不同，中資發展商計算利潤的方式亦有分別，故不介意出高價搶地，賺取更低的利潤。若中資資金真的重來，是否代表高價搶地重臨？胡孝直說：「要進入新市場，無地起樓便要買貨，出價自然進取，始終要與本地投資者競爭，若不進取，未必奪得項目發展權。其實出價的高低，視乎財團有多想奪得項目的發展權，相信中資財團未必次次高價搶地。今天來說，若買來投資，她們會計好利潤。不過，若買來自用，情況則不同。」

他續說：「對部分中資發展商來說，她們未曾來港發展，自然想有『盲公竹』，幫她設計及管理項目，所以她們有意與本地財團合資發展。此外，有些項目規模較大，部分中資發展商傾向合組財團投地，除了增加勝算，亦分散風險。我們接觸不少中資客，她們也想跟本地發展商合作。以住宅為例，在港起樓始終是一門學問，不是有幅地就成事，當中涉及不少部署，如銷售安排，而且每個步驟也要做好，尤其是價錢，如果差少少，便會輸。不過，若要與本地龍頭發展商合資發展，相信也要『門當戶對』。」

以萬科為例，當年初臨香港發展，便與本地龍頭發展商新世界 （00017） 合作，以34億元投得荃灣西項目，當時萬科只佔項目兩成權益。取得投地建樓經驗後，萬科即加快投資步伐，並於短短數年間，先後出售屯門上源、長沙灣The Campton、以及西營盤15 WESTERN STREET。

胡孝直坦言，市場再度轉變，對大型發展商影響較少，皆因她們在新界有大量農地，可申請改變土地用途，加上又有市區重建項目，即使短期未能投得官地，相信仍有足夠土地儲備建樓。更重要的是，港資頭龍發展商財力雄厚，可發展過百億的項目，而這絕非每家中資公司也有能力發展，加上她們有條件邀請其他發展商合資。

相關文章：

【恒隆地產】昆明恒隆廣場開業一周年 吸引近300國際品牌進駐

【美國領事館】恒隆地產購美領館壽臣山地 大摩料落成後呎價達10萬

【恒隆地產】陳啟宗：香港經濟千瘡百孔 「東方之珠」光芒差不多消逝

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

撰文：黃卓賢

編輯：謝克迪