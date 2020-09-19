港人用膳時間短　促成快餐速食文化

▲ 不少打工仔沒有時間準備早午餐，經常外出用膳，加上用膳時間短，不少人只求果腹以爭取休息時間，快捷方便的快餐店、茶餐廳等自然成為首選。（受訪者提供圖片）

港人生活節奏急促，快餐已成為飲食文化中，不可缺少的一部分。然而不少打工仔沒有時間準備早午餐，經常外出用膳，加上用膳時間短，不少人只求果腹以爭取休息時間，快捷方便的快餐店、茶餐廳等自然成為首選。

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要有效地改善港人飲食健康問題，政府在推動健康飲食時，不但要鼓勵市民，亦要鼓勵食肆提供少油少鹽少糖的健康餐單。雖然政府已推動「有營食肆」計劃十餘年，但被指具體成效不理想，全港只有約5%餐廳為有營食肆，所提供的菜式大多未有跟足營養標示，含鹽量更超出世衞建議。

「和田弁当」創辦人陳隽（Jason）表示，自己曾經是打工一族，深諳打工仔對午間用餐的要求。「打工仔每天的工作量繁多，最輕鬆的時間大概只有午膳時間的一個小時。但前往餐廳購買外賣需時，變相縮短用膳時間，無法享受一份溫暖的午飯。」Jason看到上班族希望輕鬆享受有一定質素的午餐，決心研發出便當自動販賣機。

▲ 便當所採用的食材和醬料來自日本，並選用適合用於熱鏈保溫的食材及料理方法。（受訪者提供圖片）

Jason表示，由於消費者對外賣便當的接受程度相對較高，便當要每天新鮮製造，約上午11時半車隊就會開始送遞至各個販賣機，一般都會在下午1時左右賣完。當中採用的食材和醬料均來自日本，團隊亦會挑選適合用於熱鏈保溫的食材及料理方法，如西京燒三文魚、柚子胡椒照燒雞扒、照燒鰻魚等，並堅持使用日本米，務求做出正宗美味，而又有營養價值的日式餐點。

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記者：施雯雯