【黃金牛市】瑞銀：非常看好黃金　料明年金價可見2100美元　

▲ 瑞銀認為，由於環球不穩定因素持續，金價仍可進一步上揚，並可處於高位較預期更長的時間。

金價今年上漲近30%，曾一度突破每安士2030美元水平。瑞銀東協全球市場主管Yeoh Choo Guan表示，非常看好黃金，由於環球不穩定因素持續，金價仍可進一步上揚，並可處於高位較預期更長的時間，瑞銀將明年金價的預測由每安士1850美元調升至2100美元。

現貨金現報每安士1953美元，升0.5%。

Yeoh Choo Guan指，負利率及美國總統大選等不確定因素均促使投資者增加黃金的持倉，故近日該行亦減持股票。

她又指，近日股市出現回調時，黃金仍展現強勁的彈性，反映黃金持續有買盤支持。更重要一點是，黃金用於分散投資組合極巨吸引力，許多投資者已經湧入債券和房地產投資信託基金 （REITs），若其中一個領域受壓，相信黃金會被視為另一個替代品。

除了黃金，Yeoh Choo Guan亦看好東南亞市場。雖然該等市場的股價近期受累外資撤出，但她指出，基於更多本地基金及零售投資者參與，市場反彈速度較預期快。

她續指，東南亞國家的本地財富正在增長，本地資產管理公司積極擴張，相信對該等地區市場為利好消息，料中綫股市將會繼續走強。

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編輯：袁諾曦