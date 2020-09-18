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證監會就打擊洗錢指引展開3個月諮詢

即市財經 18:43 2020/09/18

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證監會就打擊洗錢指引諮詢將於12月18日結束。

證監會就建議修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引，展開為期3個月的諮詢。證監會建議的修訂將有助證券業採用風險為本的方法，實施打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施，並跟進財務行動特別組織所發表的最新一份《香港的相互評估報告》中所識別出的某些有待改善的範疇。有關修訂亦包括訂明額外措施，以協助減低跨境代理關係等業務安排所涉及的風險。

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，建議的修訂緊貼最新的國際標準，並提供了實用的導引，讓機構能以更具風險敏感度的方式實施有關的重要措施。這將有助證券業因應它們所面對的風險的特定性質，更有效地打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動。

是次打擊洗錢指引諮詢將於12月18日結束。

相關文章：東亞銀行違規存放客戶證券13年　遭證監會罰款420萬元

相關文章：【壹傳媒】證監會暗示警方單獨行動、願提供協助　「調查造市需專業評估」

 

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編輯：陳韻妍

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