【科技股攻略】分注建倉吸納科技股　可留意主題ETF（iMoney專題）

▲ 利達資產管理黃耀宗建議可分注以主題ETF吸納科技股。

利達資產管理基金經理兼首席投資策略師黃耀宗建議投資者分注建倉，他坦言現在吸納科技股「時間是對，水平卻不是」，「我覺得納指仍未跌夠，在大選前仍有調整機會。我認為現在新經濟股值得留意，現在先吸納1注，待大概10月時，大選形勢明朗化後，才會大注買入。」

黃耀宗認為主題ETF更能捕捉新經濟帶來的投資機遇，他自己所管理的組合就是以「主題ETF+個股」的形式管理，以主題ETF作為核心持倉，當遇上ETF沒有覆蓋但卻十分看好的個股，就會另外買入，或者以直接買入個股的方式，加大部分成分股的投資比重，「主題ETF的波動會較大，但會更易捕捉大的行業經濟周期，從而有更好的投資回報，而大市ETF的持股太多太雜，很難做到同樣效果。」

其次就是將注碼一分為二，「2019年中美貿易戰後，很多機構投資者會將注碼分為中國及美國兩部分，例如原本會將10元投資於Microsoft（MSFT），現在會6元投資Microsoft、4元投資中國股票。這是因為中國有14億人的市場，市場龐大，而且中國比美國更能接觸到新興及前緣市場（Frontier Market）。」他認為散戶也不妨以上述兩項原則組合持倉。

他所管理的組合中，看好包括雲端、生物科技及新能源車這三大主題。黃耀宗透露，他最近正獲利減持生物科技股，又指已看好雲端主題兩年，現在持有的「雲ETF」中，有七成為First Trust ISE雲端運算（SKYY）及WisdomTree雲端運算（WCLD），另有三成為GX中國雲算 （02826） 。另一個較看好的主題就是新能源車主題，而新能源車不止與電池有關，因此他會以KraneShares電動車及未來移動（KARS）為核心，並會買入KARS沒有覆蓋的Tesla（TSLA）。

至於會否投資於中國的電動車股，他的取態就顯得謹慎，「中國電動車股中有七成都與鋰電池為首的上游產業有關，雖然收入仍然上升，但毛利率下減，與其如此，我倒不如買一些毛利、收入皆高的產業，如新能源車晶片股，而這些都在KARS中找到。」

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撰文：林展鋒

編輯：謝克迪