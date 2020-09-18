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恒指升114點 滙豐終止7連跌

即市財經 18:42 2020/09/18

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財經焦點速覽

恒生指數全日升114點，收市報24455點；恒生科技指數升70點，收市報7371點；主板成交約1441億元；滙豐 （00005） 終止七連跌，今日升不足0.2%，收報30.95元；據報騰訊 （00700） 投資美國遊戲廠遭美方國安審查，股價逆市下跌。港滙持續強勢，金管局一日兩度接錢，單日累計沽出逾72億港元。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數升114點　國壽升逾4%滙豐終止7連跌（不斷更新）

【TikTok拆骨倒數】字節跳動有信心「聯盟式」交易獲中方批准　特朗普未必答應、美企尋持股6成（不斷更新）

【騰訊股價】騰訊曾跌3%　投資美國遊戲廠傳遭國安審查

【新股IPO】明源雲909周五截止招股　傳上限定價16.5元（不斷更新）

【港滙強方兌換保證】金管局今午注資54.25億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【李嘉誠增持】李嘉誠續增持長實股權　以股代息收取匯賢中期股息

【精選投資分析】

AH股繼續上落 國指支持9700（第四版）

【奶中茅台】維他奶一周升2成 再上只須留意1點？

10•1黃金週將至 帶動航空業復甦

【ATMX追蹤】北水逆勢加倉美團 迎黃金周大消費

【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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騰訊控股（00700） 經濟 香港金融管理局 滙豐控股（00005） 恒生指數 恒生科技指數 指數 港元 港滙 成交

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