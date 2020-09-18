恒指升114點 滙豐終止7連跌

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證監會就打擊洗錢指引展開3個月諮詢
恒生指數全日升114點，收市報24455點；恒生科技指數升70點，收市報7371點；主板成交約1441億元；滙豐 （00005） 終止七連跌，今日升不足0.2%，收報30.95元；據報騰訊 （00700） 投資美國遊戲廠遭美方國安審查，股價逆市下跌。港滙持續強勢，金管局一日兩度接錢，單日累計沽出逾72億港元。
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