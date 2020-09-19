【科技股攻略】趁科技股回調吸貨　勿被地域局限投資（iMoney專題）

▲ FSM沈家麟建議大家吸納科技股時不宜受地域限制。

近期科技股從高位回調，是否低吸機會？FSM組合投資管理及研究部總監沈家麟接受《iMoney》訪問時坦言，難以判斷科技股比重較大的納指究竟跌完沒有，又指雖然今次跌勢快且急，但只是跌至7至8月的水平，「今次跌市對大市是一件好事，科技股有很多股票已經升到很高市盈率（PE），有些沒有盈利的股票，甚至市銷率（PS）已升至超過20倍。跌一跌反而更健康。」他認為投資者不妨利用此機會分注建倉。

近日多隻恒生科技指數ETF陸續面世，最近又盛傳有第四家發行商有興趣推出恒生科技指數ETF。貴為基金及ETF的組合專家，沈家麟提醒不應因為ETF的名字中有「科技」、「新經濟」這些字眼便買入，而是要了解背後所追蹤的指數。他指，中國新經濟ETF大致有三類，第一是投資於香港上市的中國科技股，如恒生科技指數ETF；其次是追蹤海外上市的中國新經濟股，如中金金瑞中網 （03186） ，而最後就是覆蓋全球上市的中國新經濟股，例子有三星龍網 （02812） 。

三者之中，沈家麟較喜歡覆蓋全球上市中國新經濟股的ETF，「雖然有很多中概股來港第二上市，但在美國上市的中概股規模始終比香港大很多，而且很多中國獨角獸都在美國上市，地域的局限性比恒生科技指數低很多。」

說到地域局限性，他又認為投資者應將眼界放遠至全球的科技股，但坦言現時捕捉全球新經濟的選擇不多。「不計算納指ETF，其餘有關新經濟的都是主題ETF，但如果要一籃子投資整個新經濟行業，我會推薦O'Shares全球互聯網巨頭（OGIG）。」他解釋，雖然OGIG也有買入FAANG為首的大型股，但比例不會太大，而且電商、軟件即服務（SAAS）、數碼經濟相關概念的股份也有被納入，當中也不乏中國科企，對於希望以一隻ETF或基金覆蓋所以新經濟的投資者來說，乃是不錯的選擇。

另外，ARK新興主動型（ARKK）及ARK Next物聯網主動型（ARKW）也能覆蓋整個新經濟，惟兩者追蹤的指數乃由Ark Fund所管理，與一般ETF是被動基金不同，這更似是主動管理ETF；至於基金層面上，他指市面上的科技行業基金都是傳統的科技基金，較多買入大型股，表現更貼近大型指數，唯一貝萊德新世代科技基金有較多新經濟元素，而且持股分散，FAANG不會佔去組合太大的比重。此基金年初至今也有近五成回報，惟成立時間尚短，暫時會先觀察一段時間，在此期間，他會先部署OGIG。

強調分散投資的沈家麟，則建議按全球GDP比重分布來構建投資組合，另外再預留10%為新經濟股持倉。「很多人會以MSCI世界指數ETF來作全球性部署，但在該指數中，歐美股票已佔去七成比重，根本不能收分散投資之效。自行按全球GDP比例來配置資產會更好。」按其資產分配的方法，他分別會投資24.3%、20.7%、7.2%、22.5%、4.5%、10.8%在美國、歐洲、日本、亞洲、中國及新興市場（亞洲除外），另會在10%投資在新經濟股份。

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撰文：林展鋒

編輯：謝克迪