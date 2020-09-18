  • 29°C
香港時間 : 2020918日 (五) 19:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新盤大戰】兩大全新盤周六齊賣樓   藝里坊‧2號推港姐冠軍謝嘉怡宣傳片搶焦點（有片睇）

股樓投資 18:49 2020/09/18

分享：

踏入9月中，疫情進一步放緩，新盤也開始排隊出擊。其中兩大全新項目：新地（00016）旗下天水圍第3期Wetland Seasons Park及恒基地産（00012）旗下西營盤藝里坊‧2號先後於上周開價，雙雙於本周六（19日）開售，兩盤收票情況也不俗。由德祥集團及市建局合作的深水埗海壇街205號全新新盤海珀也加入戰團，於周四（17日）開價。

其中藝里坊‧2號於周六推售80伙，包括72伙1房戶及8伙開放式單位，折實樓價介乎562.8萬至893萬元，折實呎價由25,749元至31,118元。發展商周五（18日）公布，項目累積收票818張，超額認購逾9倍，當中24張為代理入票。


恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示︰「今次項目收票相當滿意，單位價錢貼市，相信日後有調整空間。為配合今次『藝里坊‧2號』港島西藝文蘇豪嘅定位，特登將藝術融入時尚防疫產品，訂購一款Artsy嘅口罩送俾買家，希望將藝術融入生活。」


為谷該盤成市場焦點，發展商日前也特地請來今年出爐香港小姐雙料冠軍謝嘉怡（Lisa）拍攝名為『港姐Lisa 藝文之旅』的宣傳短片，於周五今日正式在該盤項目網站 放映。

片中應屆港姐冠軍謝嘉怡遊走「藝里坊」及大館等藝文地標外，同時帶大家參觀「藝里坊‧2號」示範單位及展銷廳，她更即席示範如何操控單位內的Yoswit智能家居系統。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

藝里坊‧2號 謝嘉怡 文娛藝術 發展商 Wetland Seasons Park第3期

上一篇文章

免洪水湧入家居 日本研防水浸房屋

下一篇文章

【疫市營商】恒地推七大商場綜合會員計劃　大派200萬電子禮券及迎新禮物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘