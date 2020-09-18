【新盤大戰】兩大全新盤周六齊賣樓   藝里坊‧2號推港姐冠軍謝嘉怡宣傳片搶焦點（有片睇）

踏入9月中，疫情進一步放緩，新盤也開始排隊出擊。其中兩大全新項目：新地（00016）旗下天水圍第3期Wetland Seasons Park及恒基地産（00012）旗下西營盤藝里坊‧2號先後於上周開價，雙雙於本周六（19日）開售，兩盤收票情況也不俗。由德祥集團及市建局合作的深水埗海壇街205號全新新盤海珀也加入戰團，於周四（17日）開價。

其中藝里坊‧2號於周六推售80伙，包括72伙1房戶及8伙開放式單位，折實樓價介乎562.8萬至893萬元，折實呎價由25,749元至31,118元。發展商周五（18日）公布，項目累積收票818張，超額認購逾9倍，當中24張為代理入票。



恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示︰「今次項目收票相當滿意，單位價錢貼市，相信日後有調整空間。為配合今次『藝里坊‧2號』港島西藝文蘇豪嘅定位，特登將藝術融入時尚防疫產品，訂購一款Artsy嘅口罩送俾買家，希望將藝術融入生活。」



為谷該盤成市場焦點，發展商日前也特地請來今年出爐香港小姐雙料冠軍謝嘉怡（Lisa）拍攝名為『港姐Lisa 藝文之旅』的宣傳短片，於周五今日正式在該盤項目網站 放映。

片中應屆港姐冠軍謝嘉怡遊走「藝里坊」及大館等藝文地標外，同時帶大家參觀「藝里坊‧2號」示範單位及展銷廳，她更即席示範如何操控單位內的Yoswit智能家居系統。

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記者：陳詠妍