  • 28°C
香港時間 : 2020920日 (日) 10:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股走勢】美股四重結算日後　後市方向趨明朗

即市財經 10:00 2020/09/20

分享：

所謂的四重結算日即是期指、期權、股指、股權的結算。

美股9月開始調整，股市波動增。周五（18日）是美股四重結算日，投資者屏息以待。到底甚麼是四重結算日，對後市的影響又如何？

所謂的四重結算日即是期指、期權、股指、股權的結算。美股每年有4次這樣的結算，分別是3月、6月、9月、12月第三個星期五，接近季結時期，也是大型基金要提交投資報告予投資者的時間，因此相當重要。

根據歷史經驗，四重結算日成交會大增，開市和尾市時間商品價格和股市將會迎來劇烈震盪，尤其最後交易的一個小時。在四重結算日，衍生金融商品面臨到期結算，眾多投資機構、基金經理，以及廣大的投資者都要平倉、轉倉，也是市場籌備大量換手的時候。金融機構向投資者出售期權商品，為了避險，相對而言也必須反向建倉對沖，往往也會加劇某一方向的趨勢。

然而，在軟銀重注買入龍頭科技股的認購期權（Call Options）後，市場更關注科技股今日的表現。納指能否回勇，今日的結果相當值得參考。 另外，若結算後，美股的水平比現水平為低，將反映美股市場資金很大機會退潮。

相關文章：

【美股焦點】Tesla電池日將至 瑞信看好電池成未來20年增長支柱

【美股焦點】股神巴菲特炒新股Snowflake　首日帳面賺1倍

 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳

美股 期權 納斯達克綜合指數 轉倉

下一篇文章

【科技股攻略】趁科技股回調吸貨　勿被地域局限投資（iMoney專題）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】拆息轉升兼季結在即　3行鬥加港元存息
【港元定期存款】拆息轉升兼季結在即　3行鬥加港元存息
【螞蟻IPO】美國右翼組織：螞蟻牽涉人權、國家安全七大風險　促港交所推遲螞蟻集團IPO（第二版）
【螞蟻IPO】美國右翼組織：螞蟻牽涉人權、國家安全七大風險　促港交所推遲螞蟻集團IPO（第二版）
【航空告急】全球電子健康護照10月推出　國泰香港倫敦希斯洛航綫率先試行
【航空告急】全球電子健康護照10月推出　國泰香港倫敦希斯洛航綫率先試行
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【PS5網上訂購】PS5香港網上訂購即爆　港炒家開價高達兩萬元　ebay叫價高至5萬元（第二版）
【PS5網上訂購】PS5香港網上訂購即爆　港炒家開價高達兩萬元　ebay叫價高至5萬元（第二版）
【港元定期存款】中資行出招搶大額港元定存 半年破頂息加至1厘
【港元定期存款】中資行出招搶大額港元定存 半年破頂息加至1厘