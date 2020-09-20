【美股走勢】美股四重結算日後　後市方向趨明朗

▲ 所謂的四重結算日即是期指、期權、股指、股權的結算。

美股9月開始調整，股市波動增。周五（18日）是美股四重結算日，投資者屏息以待。到底甚麼是四重結算日，對後市的影響又如何？

所謂的四重結算日即是期指、期權、股指、股權的結算。美股每年有4次這樣的結算，分別是3月、6月、9月、12月第三個星期五，接近季結時期，也是大型基金要提交投資報告予投資者的時間，因此相當重要。

根據歷史經驗，四重結算日成交會大增，開市和尾市時間商品價格和股市將會迎來劇烈震盪，尤其最後交易的一個小時。在四重結算日，衍生金融商品面臨到期結算，眾多投資機構、基金經理，以及廣大的投資者都要平倉、轉倉，也是市場籌備大量換手的時候。金融機構向投資者出售期權商品，為了避險，相對而言也必須反向建倉對沖，往往也會加劇某一方向的趨勢。

然而，在軟銀重注買入龍頭科技股的認購期權（Call Options）後，市場更關注科技股今日的表現。納指能否回勇，今日的結果相當值得參考。 另外，若結算後，美股的水平比現水平為低，將反映美股市場資金很大機會退潮。

相關文章：

【美股焦點】Tesla電池日將至 瑞信看好電池成未來20年增長支柱

【美股焦點】股神巴菲特炒新股Snowflake 首日帳面賺1倍

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳