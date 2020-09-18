【限聚令放寬】酒吧業有前景？　張素媚：大集團開新店吸客

▲ 酒吧業今日起能夠重新營業至午夜12時。（資料圖片）

新冠肺炎疫情似有緩和，酒吧業今日起可重新營業至午夜12時。蘭桂坊協會總監張素媚認為，業界營業時間不一，部份晚上10時起才開門，冀延長營業的時間。她預計，今晚周五是蘭桂坊每周的生意高峰期，生意額能夠達去年正常的6成；未來則在人數、營業時間和入座率等限制下，達正常的3成至5成。

事實上，酒吧停業至今零收入狀態，但一直要支付員工薪金和租金。她坦言，有酒吧因不忍浪費昂貴的裝飾費，目前靠借錢經營，亦需裁減員工三分之一的薪金，加上讓員工每周放2日假，以維持營運。

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酒吧店主難捱，有港府為持有食肆牌照和酒牌補貼，但她認為對於員工的支援甚少，並希望能推出「應急錢」措施，幫補員工日常開支，減輕生活壓力，否則她擔心「疫情不死但（員工）餓死。」

小酒吧難捱結業 大集團承租

張坦言，蘭桂坊酒吧在第三波疫情仍捱得住，不但未有結業情況，還有酒吧逆市開店。她解釋，爆疫第二波疫情時有3至4間較小型的酒吧結業，並有大集團承租擴充業務，例如原有地舖轉開樓上舖吸客等，地舖亦有酒吧承租。

記者：馬意文