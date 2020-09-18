【買樓上車】上車客入元朗搵平盤　賣家趁機出貨　「沙士貨」賺4.6倍

疫情緩和，樓市交投回升，買家擔心遲買更貴，紛紛加快入市，更不惜跑到元朗區搵盤，貪該區樓價平。中原王勤學說，元朗區交投氣氛回升，本月首17天共錄85宗二手成交，比上月同期66宗，急增近三成。他續說，近期區內放盤增多，多了上車客搵盤，惟價格未見回升，部分業主議價空間較大，部分業主則「企硬」，不情願減價。

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以區內指標屋苑YOHO Town為例，近日成交明顯加快，本月累錄9宗成交。舉例說，屋苑3座高層C室，實用面積393平方呎，剛以640萬元易手，實用呎價16,285元。資料顯示，原業主於2003年7月，以113.4萬元買入單位，持貨17年，現帳面賺526.6萬元，物業升值約4.6倍。

除了指標屋苑，王勤學說，部分上車客專到元朗市中心搵盤，特別留意單幢舊樓，皆因普遍較平，500萬元以下也有交易。他提醒，若有意買單幢舊樓，要留意大廈是否經已維修，又或是否快要維修，皆因維修費要由業主承擔。

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事實上，部分年青上車客，近期都到元朗搵盤。中原鄧宏傑說，元朗帝庭居2座中層B室，實用面積396平方呎，一房間隔，原開價450萬元放盤，剛以428萬元易手，實用呎價10,808元。

他續說，買家為一對「90後」情侶，鍾情帝庭居低密度環境寧靜，加上附近社區設施齊全，更重要的是，屋苑上車門檻低，而最近1年亦未有一房成交，見放盤可遇不可求，即不睇樓迅速入市。

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