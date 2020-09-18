【美國大選】特朗普為拉攏農民 宣布撥千億援助

美國大選11月3日舉行，美國總統特朗普積極拉攏農民，於搖擺州份威斯康星州的競選活動宣布，將向農民提供130億美元（約1,014億港元）的經濟援助。特朗普表示援助是要幫助因新冠肺炎疫情蒙受經濟損失的農民。

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特朗普（Donald Trump）周四（17日）於競選活動上宣布計劃，指他正在做更多事情來支持威斯康星州農民。他表示這130億會用作幫助農民從新冠肺炎疫情中復原，包括支援威斯康星州的奶製品、小紅莓及花旗參等農產品。

特朗普於競選活動未有透露計劃詳情，《紐約時報》引述知情人士指，有關計劃和援助分配的細節會於周五（18日）早上公布 。

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由於疫情導致不少餐廳關閉及停止入貨，再加上中美貿易糾紛，也令美國農民的生計遭受打擊。美國政府今年4月已公布規模達190億美元的農業救濟措施，屬美國刺激經濟法案（CARES Act）的一部分。

威斯康星州屬搖擺州份，特朗普2016年大選時在該州險勝民主黨總統侯選人希拉莉（Hillary Clinton）。但近期民調顯示，特朗普於威斯康星州的支持度落後於民主黨候選人拜登（Joe Biden）。特朗普出席該州競選活動時公布援助農民計劃，試圖打動威斯康星州的農民。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總統特朗普積極拉攏農民，宣布將向農民提供130億美元的經濟援助。