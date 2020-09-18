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【限聚令放寬】派對房間受4人限制　業界：重開後生意只有疫情前2至3成

商業 18:32 2020/09/18

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Party Time負責人鄭先生透露，本周末的預約全滿，但每房普遍可容納6至12人，4人限制下即使全滿，生意亦按年跌一半。(Party Time facebook圖片)

港府今日(18日)進一步放寬防疫措施，包括派對房間可以重開。香港派對場地協會會長林漢然透露，本周末的查詢數量多，但只是疫情前普通周末的一半；至於生意，受每房間最多4人限制，本周末的生意只能回復至疫情前的2至3成。

【限聚令放寬】派對場地期待開業　惟生意恢復需待限聚令再放寬

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吸客策略：大房變數間細房　
林坦言，一般場地有分大中小房間，每房可容納2至50人不等，每房4人限制下，有會員將大房以屏風分隔成數間細房，以減少損失。以往中秋節是派對房間的旺日，他期望，今年中秋業界能做到以往的5成生意。

他又指，今年有6至7成派對房間已轉手或結業，因為停業下仍要交租，不少行家寧願結業止蝕。「派對房間只做預約生意，亦有做足防疫措施，但偏偏是最快停業，最遲放寬。」

Party Time本周末預約全滿　4人限制生意跌一半

Party Time負責人鄭先生透露，本周末的預約全滿，但每房普遍可容納6至12人，4人限制下即使全滿，生意亦按年跌一半。他期望，港府可於中秋節前進一步放寬至8至12人。

他估計，現時因停業太久出現反彈，相信數星期後消費力會逐漸回落，尤其平日下午預約較少，屆時將推學生優惠吸客。至於生意何時才現曙光，他認為，要視乎12月旺季情況。

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責任編輯：朱悅瀅

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