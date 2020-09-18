  • 29°C
香港時間 : 2020918日 (五) 19:35
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】恒地推七大商場綜合會員計劃　大派200萬電子禮券及迎新禮物

理財智慧 18:48 2020/09/18

分享：

外遊無期，港人只能留港消費。恒基地產旗下商場疫市推出全新手機應用程式—H‧COINS，以綜合會員計劃，能在旗下7大商場儲分換優惠。活動涵蓋超過1,000個零售餐飲商戶，用戶可以以電子貨幣消費1元兌換1 COINS，換領電子禮券及禮品。另外，會員亦可於7大商場享用逾400個商戶提供之全年優惠。

【疫市營商】 緊貼全球素食新潮流 香港星巴克推出全新植物性餐飲食品【下一頁

【疫市營商】 海洋公園取消哈囉喂 推498元半年無限次入場證【下一頁

恒地旗下7大商場：

  • MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、
  • MOSTown新港城中心
  • 荃灣千色匯
  • 元朗千色匯
  • 沙田中心‧沙田廣場
  • 屯門時代廣場
  • 利奧坊

迎新獎賞：

  • 首次以個人電子貨幣消費滿100元或以上，並使用H•COINS手機應用程式自助登記COINS及成功批核的會員，可獲30元恒基地產旗下商場購物電子禮券乙張，名額有限，送完即止。
  • 於指定日期和時間到商場迎新禮品站，即場下載應用程式並登記成為會員，亦有機會獲一系列抗疫禮品及飲品。

賺分攻略：

  • 星期一至四日間消費（上午10時至下午6時）可獲雙倍COINS
  • 會員於生日月份首次消費，以H•COINS手機應用程式自助成功登記任何COINS，即享有額外1,000 COINS
  • 以H•COINS手機應用程式自助登記COINS，並同時上載電子，獲額外10% COINS
  • MCP Club或MOST Club各現有會員積分結餘達1,000積分或以上，於2020年11月30日前，使用H•COINS手機應用程式合併會籍成為H•COIN會員，每個會籍可獲得1,000 COINS

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

地產 餐飲 零售 商場

上一篇文章

【新盤大戰】兩大全新盤周六齊賣樓 藝里坊‧2號推港姐冠軍謝嘉怡宣傳片搶焦點（有片睇）

下一篇文章

疫情帶來不明朗因素 聯儲局年底前為銀行作二輪壓力測試
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘