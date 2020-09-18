【疫市營商】恒地推七大商場綜合會員計劃　大派200萬電子禮券及迎新禮物

外遊無期，港人只能留港消費。恒基地產旗下商場疫市推出全新手機應用程式—H‧COINS，以綜合會員計劃，能在旗下7大商場儲分換優惠。活動涵蓋超過1,000個零售餐飲商戶，用戶可以以電子貨幣消費1元兌換1 COINS，換領電子禮券及禮品。另外，會員亦可於7大商場享用逾400個商戶提供之全年優惠。

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恒地旗下7大商場：

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、

MOSTown新港城中心

荃灣千色匯

元朗千色匯

沙田中心‧沙田廣場

屯門時代廣場

利奧坊

迎新獎賞：

首次以個人電子貨幣消費滿100元或以上，並使用H•COINS手機應用程式自助登記COINS及成功批核的會員，可獲30元恒基地產旗下商場購物電子禮券乙張，名額有限，送完即止。

於指定日期和時間到商場迎新禮品站，即場下載應用程式並登記成為會員，亦有機會獲一系列抗疫禮品及飲品。

賺分攻略：

星期一至四日間消費（上午10時至下午6時）可獲雙倍COINS

會員於生日月份首次消費，以H•COINS手機應用程式自助成功登記任何COINS，即享有額外1,000 COINS

以H•COINS手機應用程式自助登記COINS，並同時上載電子，獲額外10% COINS

MCP Club或MOST Club各現有會員積分結餘達1,000積分或以上，於2020年11月30日前，使用H•COINS手機應用程式合併會籍成為H•COIN會員，每個會籍可獲得1,000 COINS

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責任編輯：楊子瑩