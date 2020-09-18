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【港元定期存款】拆息轉升兼季結在即　3行鬥加港元存息

即市財經 21:20 2020/09/18

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季結倒數，港元拆息轉升，3間中小行鬥搶港元定期存款，包括一周3連加的華僑永亨、集友與南商。專家料全城緊盯史上集資王螞蟻集團何時正式展開招股流程，若螞蟻集團IPO提速於10月中上旬開始，勢掀新股狂潮，料存款基礎不及大行的中小業界，須為重磅IPO早作備戰。大行方面，相信暫仍毋須急於掉頭加息撲水，畢竟熱錢續湧港，引致結餘快將突破2,200億元的水浸局面。

本周港元存息格價，最矚目的是，加息的銀行數目絕對佔優，竟乏一面倒「獨減」的業界，乃自下半年掀起的減息潮首現。

要知最新存息走勢，可看下圖

    點擊圖片放大

南商推6個月期  1厘破頂特惠息

全周共有6間銀行調整存息，當中大新 （02356） 減完又加；相反東亞 （00023） 及招商永隆卻加完又減，頻密調息。綜觀短中長息榜，以3個月及半年有變。先說6個月期，南商連環推多個1厘特惠息計劃，如突推半年的1厘破頂息，頓變「高息王」（見表），超越信銀國際及大眾財務的0.95厘，一躍而成冠軍。但這中資行主力攻大額存款，起存額要500萬元，才媲美通脹掛鈎債券（iBond 2020 ）的保證年回報1厘；若門檻只是100萬元，僅0.9厘，10萬元更只得0.85厘，跑輸官債的 「墊底息」。

工銀多人同行「e開戶」  最高10.8厘

至於3個月短存亦有小執位，基於大新兩連減後又再加，3個月短存的新息率仍失守1厘關，新報0.9厘，遂跌出三甲列。那邊廂，即使華僑永亨連番累升3個月0.16厘、至0.6厘，惟無法匹敵同期冠絕全城的10.8厘息。工銀亞洲於9月初推手機銀行多人同行「e開戶」優惠，在原本已有3個月定存享4.2厘的基礎利率上，若全新的指定理財戶再推介9名新客戶，獲額外加年利率6.6厘，致令「十人同行」全期可賺息2,160元；優惠至今年底。

1個月拆息4連升  專家料難越1厘

南洋商業銀行經濟及策略研所主管卓亮認為，聯儲局續放鴿，主席鮑威爾（Jerome Powell）暗示零息環境至少維持3年，但觀乎全球放水容易收水難，而美國對上一次對應金融海嘯無限QE後，及至大約6年後才能恢復加息。如今疫後重創經濟，唯恐美國仍要長時間維持超低息，變相令本港拆息亦長期處於低企水平。唯其如此，臨近季結兼適逢IPO抽資潮，易令拆息較波動。

1個月港元拆息4連漲，周五（9月18日）直逼0.47厘，但卓亮深信暫難升穿1厘關。

註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 港元定期存款

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