【阿里巴巴】阿里遊戲傳升級為獨立事業群 馬雲曾言「餓死也不做遊戲」

▲ 據內地傳媒報道，阿里巴巴擬將遊戲業務升級為獨立事業群。

阿里巴巴 （09988） 近期積極拓展遊戲業務。據內地傳媒消息，阿里的遊戲業務所屬的互動娛樂事業部（靈犀互娛）將整體升級成為獨立事業群，與阿里大文娛看齊。阿里巴巴合夥人、高德集團董事長俞永福即將代表集團分管阿里的遊戲業務。

俞永福曾經是阿里移動事業羣與阿里大文娛曾經的掌舵人，目前在內部系統的職務依然是「高德董事長」。報道引述阿里遊戲的回應，確認了俞永福代表集團分管靈犀互娛業務的消息，並稱此次升級是為了進一步的創新和發展。

報道續指，遊戲自研業務負責人詹鍾暉（花名叮噹）職務也將向上調整。消息人士稱，遊戲業務憑藉一款遊戲的收入，幾乎可以佔到大文娛總收入的四分之一，因此對調整升級並不意外。

2021財年首季度財報顯示，阿里遊戲業務收入開始不再計入創新業務，而是計入數字媒體與娛樂業務。調整後，阿里創新業務營收比前一季度減少11.9億元人民幣，而數字媒體與娛樂業務營收增加10.5億元人民幣，從側面反映出遊戲業務的影響力。

《三國志 · 戰略版》成為阿里王牌遊戲

報道稱，阿里遊戲的升級，主要是由於《三國志 · 戰略版》取得巨大成功。根據應用商店情報平台 Sensor Tower 數據，截止2020年8月，《三國志 · 戰略版》月流水在6億元人民幣左右，成為國內月流水第三高的遊戲。成績略高於網易 （09999） 的《夢幻西遊》，但不足騰訊 （00700） 《王者榮耀》、《和平精英》的一半。

靈犀互娛也因為《三國志 · 戰略版》的成功，躋身中國手遊發行商前五。僅次於騰訊、網易、莉莉絲與FunPlus。

馬雲曾言︰「餓死不做遊戲」

阿里巴巴前主席馬雲於2008年在一場電子商務專題匯報會上，公開表示「餓死也不做遊戲」。其後他更向時任總理溫家寶表示︰「我們堅定地認為遊戲不能改變中國。中國本來就是獨生子女家庭，孩子們都玩遊戲的話，國家將來怎麼辦？所以遊戲我們一分錢也不投。人家投，我們鼓掌，但我們不做，這是我們的一個原則。」

然而，在張勇接捧阿里巴巴主席後剛好一年，阿里便將遊戲業務升級。由此可見阿里兩代舵手在集團發展策略上，有着不同的意見。

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編輯︰侯景成